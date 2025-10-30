Должны "идти с поклоном" к Путину: спикер Госдумы РФ попытался напугать страны Запада

Россия угрожает Западу ядерным оружием

Страны Запада должны «прийти с поклоном» к президенту России Владимиру Путину, чтобы обезопасить себя от возможных ядерных ударов.

Об этом заявил во время заседания Госдумы РФ сделал ее спикер Вячеслав Володин, фрагмент выступления которого распространил Telegram-канал Astra.

Свое грозное заявление председатель российского парламента сделал, комментируя разработанные в РФ новые виды ядерного оружия — «Буревестник» и «Посейдон».

«Сегодня те, кто за рубежом нам вредят, должны с поклоном готовиться идти к нашему верховному главнокомандующему — лишь бы не применили это оружие», — сказал Володин.

Российский политик утверждал, что Путин лично контролировал создание новых видов вооружения, которое привело к «повышению обороноспособности страны».

Как сообщалось ранее, 26 октября Путин объявил о завершении «решающих испытаний» межконтинентальной крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Он назвал ее «уникальным» оружием «неограниченной дальности», которого нет на планете, а также распорядился «определить возможные способы применения» ракеты и начать готовить инфраструктуру для ее размещения в войсках.

После этого Путин также сообщил, что в России провели испытания подводной ядерной торпеды «Посейдон», которую предполагается запускать на большой глубине с целью подрыва и вызова радиоактивного цунами. Говоря об «успешном» запуске аппарата с подводной лодки, Путин отметил, что «по скоростям и глубинам движения» в мире «ничего подобного нет и в ближайшее время вряд ли появится».

«Мощность „Посейдона“ значительно превышает мощность даже самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности „Сармат“. Способов перехвата нет», — уверял президент.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свою очередь поздравил «всех друзей России» с испытанием «Посейдона» и заявил, что в отличие от «Буревестника» его «можно считать настоящим оружием Судного дня».

Все эти заявления подтверждают мнение экспертов о том, что восхваление России испытаниями новым «супероружием» может быть элементом психологического воздействия на Запад.

Напомним, президент США Дональд Трамп резко прокомментировал недавние испытания российской ядерной крылатой ракеты «Буревестник», призвав президента РФ Владимира Путина сосредоточиться на прекращении войны.

Дональд Трамп также объявил, что поручил Министерству обороны «немедленно начать испытания ядерного оружия США».