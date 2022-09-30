"Запад готов поставить под удар любую страну": какую дезинформацию распространяла 29 сентября российская пропаганда

Центр противодействия дезинформации сообщает, что в течение 29 сентября 2022 года оккупанты снова распространили фейки.

Дезинформацию

Президент РФ Владимир Путин заявил: «Запад готов поставить под удар любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать «цветную революцию» и кровавую бойню… а конфликты между РФ и Украиной, а также между другими странами СНГ являются последствиями развала СССР» .

Дезинформацию

Посол РФ в США А. Антонов заявил: «Американские официальные лица продолжают нагнетать ситуацию. Запугивают собственную и мировую общественность воображаемыми ядерными угрозами со стороны РФ. Такая риторика искажает смысл сказанного российским руководством… никаких изменений в условиях применения нашей страной ядерного оружия не произошло… мы никому не угрожаем».

Манипуляцию

Во время очередного брифинга спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что «Москва ждет от ООН усилий по отмене ограничений Запада, препятствующих экспорту российского зерна и удобрений».

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Как сообщалось, российские средства массовой пропаганды вечером, 27 сентября, принялись распространять информацию о завершении подсчета "голосов" на оккупационных "референдумах". Оккупанты "нарисовали", что за "присоединение" к ней высказались большинство жителей четырех областей Украины, которых заставили "голосовать" под дулами автоматов.

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