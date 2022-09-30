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"Запад готов поставить под удар любую страну": какую дезинформацию распространяла 29 сентября российская пропаганда

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"Запад готов поставить под удар любую страну": какую дезинформацию распространяла 29 сентября российская пропаганда

Центр противодействия дезинформации сообщает, что в течение 29 сентября 2022 года оккупанты снова распространили фейки.

  • Дезинформацию

Президент РФ Владимир Путин заявил: «Запад готов поставить под удар любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать «цветную революцию» и кровавую бойню… а конфликты между РФ и Украиной, а также между другими странами СНГ являются последствиями развала СССР» .

  • Дезинформацию

Посол РФ в США А. Антонов заявил: «Американские официальные лица продолжают нагнетать ситуацию. Запугивают собственную и мировую общественность воображаемыми ядерными угрозами со стороны РФ. Такая риторика искажает смысл сказанного российским руководством… никаких изменений в условиях применения нашей страной ядерного оружия не произошло… мы никому не угрожаем».

  • Манипуляцию

Во время очередного брифинга спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что «Москва ждет от ООН усилий по отмене ограничений Запада, препятствующих экспорту российского зерна и удобрений».

Как сообщалось, российские средства массовой пропаганды вечером, 27 сентября, принялись распространять информацию о завершении подсчета "голосов" на оккупационных "референдумах". Оккупанты "нарисовали", что за "присоединение" к ней высказались большинство жителей четырех областей Украины, которых заставили "голосовать" под дулами автоматов.

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