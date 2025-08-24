Запад готовит "сюрприз" для Путина: Климкин назвал критические условия для переговоров Украины и РФ

Почему переговоры Зеленского и Кремля зависят от Трампа

Реклама

Саммит в Вашингтоне, а именно встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, а также европейских лидеров, стала важным событием, которое продемонстрировало солидарность Европы с Украиной и начало разговор о гарантиях безопасности. Именно это и есть ключевым моментом, который может стать неожиданным инструментом давления на главу Кремля Путина.

Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах рассказал об этом на Radio NV.

«Если у нас будет общая позиция по безопасности, тогда можно встречаться с Путиным», — сказал Климкин.

Реклама

Европейцы заинтересованы в гарантиях безопасности

По мнению Климкина, саммит показал, что европейские лидеры прибыли в Вашингтон, чтобы обсудить не только украинский, но и фактор безопасности. Европейцы поняли, что будущее их системы безопасности зависит от действий США. Это стало ключевой причиной участия во встрече.

Климкин отмечает, что после саммита в Вашингтоне «как-то и юмор выровнялся» у европейцев, которые до этого «хватались… кто за сердце, кто за голову». Это свидетельствует об изменении их позиции и готовности к более решительным шагам.

«Понятно сейчас, что эта история уже не только о нас, это история также о них, о том, как будет выглядеть или соответственно не выглядеть европейская система безопасности», — отметил Климкин.

При этом он считает, что речь идет именно о обязательствах безопасности, а не о юридических гарантиях безопасности, поскольку для последних нужна ратификация парламентами. Климкин считает, что без поддержки США никаких серьезных европейских обязательств не будет.

Реклама

Роль Трампа в переговорах Зеленского и Путина

Бывший министр подчеркнул, что для Трампа организация встречи между Владимиром Зеленским и Путиным — это личная история и политическая победа. Он хочет показать, что именно он может усадить Украину и Россию за стол переговоров.

«Критической историей является, как к этому относится Трамп, который, как кажется, серьезно за это взялся и считает это, в том числе, личной историей», — сказал Климкин.

Он добавил, что Трамп не ожидает прорывных договоренностей. Его цель — зафиксировать, что украинско-российский переговорный трек начался, и он его курирует.

Климкин считает, что Украина должна демонстрировать готовность к разговору, поскольку это важно для Трампа и европейцев. Это также соответствует пониманию того, что решение по Украине в Кремле принимает только Путин.

Реклама

Условия для встречи Зеленского и Путина

По мнению Климкина, встреча президентов имеет смысл только при наличии общей позиции по безопасности с европейцами и американцами.

«Встречаться с Путиным без понимания, что могут сделать европейцы и что могут сделать американцы в плане обязательств безопасности, нет смысла», — подчеркнул он.

Бывший министр добавил, что именно обязательства по безопасности должны стать главным предметом обсуждений, поскольку они обеспечат постоянство любого прекращения огня.

Роль Китая и других партнеров

Что касается возможного участия Китая в обеспечении безопасности, Климкин считает, что это совершенно другая история. Он сомневается, что китайцы хотят быть гарантами нашей безопасности. Их участие возможно только в формате мониторинговой миссии вдоль линии разграничения.

Реклама

Климкин отметил, что для такой миссии нужен мандат Совбеза ООН, который, вероятно, будет отвечать российским желаниям.

«Я поставлю даже не три, а пять точек», — так Климкин отреагировал на идею о включении Китая в будущую европейскую архитектуру безопасности.

Он также подчеркнул, что приезд Кита Келлога, который является ключевым советником Трампа, свидетельствует о серьезности намерений США, поскольку его логика по прекращению огня и нормализации отношений с Россией фактически является основой для действий Трампа.

Напомним, 18 августа на саммит в США кроме президента Украины, прибыли по меньшей мере семь европейских лидеров. Президент Дональд Трамп назвал этот день «большим» в Белом доме.

Реклама

Тем временем глава Кремля Владимир Путин отправится с визитом в Китай на четыре дня. Вероятно, в программе пребывания предусмотрены «масштабные переговоры», однако их тематика пока не раскрывается.