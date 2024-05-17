Запад готовится надавить на Зеленского, чтобы принудить его к переговорам с РФ — СМИ

Запад давит на Украину относительно переговоров с Россией из-за риска открытия нового фронта.

Западные страны, похоже, пришли к выводу, что Украине придется согласиться на переговоры о прекращении войны с Россией, опасаясь, что в противном случае Москва может открыть новый фронт.

Об этом сообщает французское издание Europe 1.

"Западные канцелярии готовят скоординированные дипломатические действия, чтобы убедить Владимира Зеленского принять принцип переговоров. Пока неизвестно, готов ли украинский президент поменять костюм героя войны на костюм актера мира", — пишет издание.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший 15 мая с визитом в Украину, заявил, что Штаты не влияют на Украину по переговорам с РФ.

Хотя российский диктатор Владимир Путин уже заявил, что "открыт к диалогу с Украиной".

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