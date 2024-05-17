Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Запад готовится надавить на Зеленского, чтобы принудить его к переговорам с РФ — СМИ

Запад готовится надавить на Зеленского, чтобы принудить его к переговорам с РФ — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в Харькове 16 мая / Фото: Владимир Зеленский

Запад давит на Украину относительно переговоров с Россией из-за риска открытия нового фронта.

Западные страны, похоже, пришли к выводу, что Украине придется согласиться на переговоры о прекращении войны с Россией, опасаясь, что в противном случае Москва может открыть новый фронт.

Об этом сообщает французское издание Europe 1.

"Западные канцелярии готовят скоординированные дипломатические действия, чтобы убедить Владимира Зеленского принять принцип переговоров. Пока неизвестно, готов ли украинский президент поменять костюм героя войны на костюм актера мира", — пишет издание.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший 15 мая с визитом в Украину, заявил, что Штаты не влияют на Украину по переговорам с РФ.

Хотя российский диктатор Владимир Путин уже заявил, что "открыт к диалогу с Украиной".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация