Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

На встрече с депутатами президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении баллотироваться «на любых выборах, которые состоятся». Западные партнеры выражают обеспокоенность стремлением украинской власти к централизации, однако воздерживаются от публичной критики, чтобы не давать пищу для российской пропаганды.

Об этом говорится в статье издания Politico.

В материале указано, что не только оппозиционные политики выражают беспокойство из-за стремления Зеленского к концентрации власти. Как сообщают три европейских дипломата в Киеве на условиях анонимности, даже западные партнеры в частных разговорах поднимают этот вопрос, хотя публично воздерживаются от критики, чтобы не дать Кремлю дополнительных аргументов для пропаганды.

По информации источников, на последней встрече с фракцией «Слуга народа» Зеленский выразил недовольство парламентариями, представителями гражданского сектора и журналистами из-за того, что они «не смогли способствовать созданию непоколебимого образа Украины среди западных партнеров».

«Президент воинственно заявил, что любые негативные высказывания украинцев относительно ситуации внутри страны отвлекают внимание от того, на чем следует сосредоточиться, военных усилиях и усилении поддержки со стороны иностранных союзников», — говорится в статье.

По данным Politico, во время той же встречи Зеленский «четко заявил о своем намерении баллотироваться на любых выборах, которые состоятся». Издание добавило: «И похоже, что уже не только партийные соперники Зеленского беспокоятся о ползучей монополизации власти».

В материале также отмечается, что внутри президентской партии растет недовольство «персонализированным» стилем руководства главы государства, его «пренебрежительным отношением к парламенту», а также действиями против антикоррупционных институтов, которые раздражают даже часть соратников самого Зеленского.

«Политические оппоненты давно жалуются на популистскую нетерпеливость украинского лидера к ограничениям и сложностям, необходимым для управления демократией, и на его врожденную колючесть к критике. Однако его защитники игнорируют эти жалобы, говоря, что война требует твердой, решительной руки», — отмечает издание.

Также в публикации отмечается, что «друзья и советники» Зеленского постепенно получают все больше контроля, тогда как те, кто позволяет себе сомнения, критику или демонстрирует независимость, вытесняются из властных кругов.

К слову, в феврале президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что тот «ничего не делал для окончания войны». Трамп также заявил, что Зеленский не хочет проводить выборы из-за якобы низкого рейтинга и назвал его «диктатором без выборов».

Заметим, в июне руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок. Ермак назвал Зеленского «демократом», который «не истощился» за три года войны. Руководитель ОП пообещал, что выборы состоятся, как только будет отменено военное положение. А еще Ермк отверг критику мэра Киева Виталия Кличко относительно «растущего авторитаризма Зеленского», назвав ее «чушью».