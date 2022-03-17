"Запад осторожно относился к России": Данилов предупредил, что война в Украине – только начало

До того момента, пока РФ не развалится, мир будет находиться в крайне сложном положении, убежден секретарь СНБО.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Запад осторожно относился к России, когда она оккупировала Крым, и даже когда на Донбассе российской ракетой был сбит самолет рейса MH17 с 298 пассажирами. На самом же деле агрессору нужно "сразу давать по рукам".

Об этом Данилов сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

"Запад так осторожно относился к Российской Федерации. И когда произошла для нас трагедия 2014 года – когда Российская Федерация военным способом забрала у нас Крым – к сожалению, в то время не было решения руководства защищать свою страну. Сейчас вы видите, что такое решение есть. Мы с первой минуты встали все на защиту нашей страны и даем отпор этому агрессору", – сказал секретарь СНБО.

"То, что касается ситуации, связанной со странами Европы, я могу напомнить: когда "рашисты" сбили самолет, в котором было 298 граждан, часть из них — граждане Европы, соответственно страны-члена НАТО, то, к большому сожалению, они не отреагировали соответственно на все эти вещи. Они (европейцы – ред.) вели какие-то выяснения, судебные дела, хотя весь мир знал, что это была российская ракета "Бук", притянутая туда Путиным. И сейчас – последствия. Потому что сразу агрессору нужно давать по рукам, а гораздо лучше – по морде, чтобы он не делал того, что он сегодня делает", – подчеркнул Данилов.

Он также выразил убеждение, что после полномасштабной войны в Украине многие государства будут по-другому смотреть на ряд событий в современном мире.

"Но мы это уже прошли. Я уверен, после нашей победы очень многие страны будут по-другому смотреть на многие вещи, которые происходят в современном мире. Потому что это только начало. До тех пор, пока не только Российская империя, но и некоторые другие не развалятся, мир будет находиться в крайне сложном состоянии", – заверил секретарь СНБО.

Напомним, 17 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нужно готовиться к большой войне в Европе, поэтому необходимо увеличить инвестиции в французскую армию.