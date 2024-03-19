Запад осуждает "переизбрание" Путина, а Китай и Индия обещают более тесные отношения – Reuters

Контрастные реакции на победу Путина подчеркнули геополитические линии разлома, расширившиеся после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Западные правительства осудили "переизбрание" президента России Владимира Путина как несправедливое и недемократическое, но Китай, Индия и Северная Корея поздравили главу Кремля с продлением его правления еще на шесть лет.
Об этом говорится в статье Reuters.
Контрастные реакции на победу Путина на "выборах" подчеркнули геополитические линии разлома, которые расширились после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину два года назад, спровоцировав глубочайший кризис в отношениях с Западом со времен окончания холодной войны.
Реакция Запада на победу Путина на "выборах" в РФ
В Брюсселе 18 марта министры иностранных дел ЕС категорически отвергли результаты президентских "выборов" в РФ как фальсификацию. Соответствующие заявления прозвучали перед согласованием санкций против лиц, причастных к жестокому обращению и смерти критика Кремля Алексея Навального.
"Выборы в России были выборами без выбора", – сказала в начале встречи глава МИД Германии Анналена Бербок.
Играя на ссылке Москвы на войну против Украины как на "специальную военную операцию", глава МИД Франции Стефан Сежурн заявил, что Париж принял к сведению "специальную избирательную операцию".
"Условия для свободных, плюралистических и демократических выборов не были соблюдены", – заявили во французском МИД.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что результаты "выборов" подчеркнули "глубину репрессий" в России.
"Путин устраняет своих политических оппонентов, контролирует СМИ, а затем коронует себя победителем. Это не демократия", – сказал Кэмерон.
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Франция, Британия и другие осудили тот факт, что Россия также провела свои выборы в оккупированных регионах Украины, которые, как она утверждает, аннексировала во время войны.
В Кремле отвергли такую критику. Там заявили, что 87% голосов, набранных Путиным на "выборах", свидетельствуют, что российский народ консолидируется вокруг него.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "выборы" в России не легитимны.
"Всем в мире понятно, что эта фигура (Путин)… просто больна властью и делает все, чтобы править вечно", – высказался Зеленский.
Президент США Джо Байден пока ничего не комментировал, но представитель Белого дома 17 марта заявил, что "выборы" в России "очевидно не были свободными и справедливыми".
За пределами Запада Путин получил поздравления
В противоположность реакции Запада лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Путина. Он также сказал, что Пекин будет поддерживать тесные контакты с Москвой для содействия безграничному партнерству, о котором они договорились в 2022 году, непосредственно перед полномасштабным вторжением РФ в Украину.
"Я верю, что под вашим руководством Россия, безусловно, сможет добиться больших достижений в национальном развитии и строительстве", – сказал Си Путину в своем послании.
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман поздравил Путина с "решающей" победой. Кремль сообщил, что они по телефону выразили готовность продолжать "эффективную координацию" в группе производителей нефти ОПЕК+.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди повторил это заявление, выразив надежду на укрепление "проверенного временем особого и привилегированного стратегического партнерства" Нью-Дели с Москвой.
Индия и Китай вместе с Россией входят в группу развивающихся стран БРИКС, которая стремится бросить вызов доминированию США в мировой экономике.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Ирана Ибрагим Раиси, которых Запад обвиняет в поставках оружия России, также поздравили Путина, отметив стремления к дальнейшему расширению двусторонних отношений с Москвой.
В Африке некоторые газеты восприняли "переизбрание" Путина как усиление позиции Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Эти три государства в Сахеле укрепили связи с Россией после госпереворотов в последние годы за счет своих традиционных союзников Франции и США.
"В Африке эти перевыборы могут показаться не событием, но учитывая контекст в Сахеле, они приобретают особое значение, поскольку Путин олицетворяет новый геополитический баланс сил на континенте с растущим (российским) присутствием и влиянием", – сообщает ежедневная газета Буркина-Фасо Aujourd 'hui au Faso.
Напомним, по итогам подсчета 100% протоколов Путин одержал победу на "выборах" президента России, набрав 87,28% голосов избирателей.
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