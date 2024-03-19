Запад осуждает "переизбрание" Путина, а Китай и Индия обещают более тесные отношения – Reuters

Контрастные реакции на победу Путина подчеркнули геополитические линии разлома, расширившиеся после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Западные правительства осудили "переизбрание" президента России Владимира Путина как несправедливое и недемократическое, но Китай, Индия и Северная Корея поздравили главу Кремля с продлением его правления еще на шесть лет.

Об этом говорится в статье Reuters.

Контрастные реакции на победу Путина на "выборах" подчеркнули геополитические линии разлома, которые расширились после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину два года назад, спровоцировав глубочайший кризис в отношениях с Западом со времен окончания холодной войны.

Реакция Запада на победу Путина на "выборах" в РФ

В Брюсселе 18 марта министры иностранных дел ЕС категорически отвергли результаты президентских "выборов" в РФ как фальсификацию. Соответствующие заявления прозвучали перед согласованием санкций против лиц, причастных к жестокому обращению и смерти критика Кремля Алексея Навального.

"Выборы в России были выборами без выбора", – сказала в начале встречи глава МИД Германии Анналена Бербок.

Играя на ссылке Москвы на войну против Украины как на "специальную военную операцию", глава МИД Франции Стефан Сежурн заявил, что Париж принял к сведению "специальную избирательную операцию".

"Условия для свободных, плюралистических и демократических выборов не были соблюдены", – заявили во французском МИД.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что результаты "выборов" подчеркнули "глубину репрессий" в России.

"Путин устраняет своих политических оппонентов, контролирует СМИ, а затем коронует себя победителем. Это не демократия", – сказал Кэмерон.

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Франция, Британия и другие осудили тот факт, что Россия также провела свои выборы в оккупированных регионах Украины, которые, как она утверждает, аннексировала во время войны.

В Кремле отвергли такую критику. Там заявили, что 87% голосов, набранных Путиным на "выборах", свидетельствуют, что российский народ консолидируется вокруг него.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "выборы" в России не легитимны.

"Всем в мире понятно, что эта фигура (Путин)… просто больна властью и делает все, чтобы править вечно", – высказался Зеленский.

Президент США Джо Байден пока ничего не комментировал, но представитель Белого дома 17 марта заявил, что "выборы" в России "очевидно не были свободными и справедливыми".

За пределами Запада Путин получил поздравления

В противоположность реакции Запада лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Путина. Он также сказал, что Пекин будет поддерживать тесные контакты с Москвой для содействия безграничному партнерству, о котором они договорились в 2022 году, непосредственно перед полномасштабным вторжением РФ в Украину.

"Я верю, что под вашим руководством Россия, безусловно, сможет добиться больших достижений в национальном развитии и строительстве", – сказал Си Путину в своем послании.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман поздравил Путина с "решающей" победой. Кремль сообщил, что они по телефону выразили готовность продолжать "эффективную координацию" в группе производителей нефти ОПЕК+.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди повторил это заявление, выразив надежду на укрепление "проверенного временем особого и привилегированного стратегического партнерства" Нью-Дели с Москвой.

Индия и Китай вместе с Россией входят в группу развивающихся стран БРИКС, которая стремится бросить вызов доминированию США в мировой экономике.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Ирана Ибрагим Раиси, которых Запад обвиняет в поставках оружия России, также поздравили Путина, отметив стремления к дальнейшему расширению двусторонних отношений с Москвой.

В Африке некоторые газеты восприняли "переизбрание" Путина как усиление позиции Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Эти три государства в Сахеле укрепили связи с Россией после госпереворотов в последние годы за счет своих традиционных союзников Франции и США.

"В Африке эти перевыборы могут показаться не событием, но учитывая контекст в Сахеле, они приобретают особое значение, поскольку Путин олицетворяет новый геополитический баланс сил на континенте с растущим (российским) присутствием и влиянием", – сообщает ежедневная газета Буркина-Фасо Aujourd 'hui au Faso.

Напомним, по итогам подсчета 100% протоколов Путин одержал победу на "выборах" президента России, набрав 87,28% голосов избирателей.

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