Иоганн Вадефуль / © Associated Press

Российский фюрер Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня. В свою очередь, Запад готов предоставить Украине гарантии безопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает N-TV.

После встреч в Белом доме Вадефуль заявил, что «одна сторона должна сделать шаг — это президент Путин».

«Мирный договор требует надежных гарантий безопасности для Украины. Мы и американцы готовы это сделать. Одно также остается понятным: оружие должно наконец замолчать», — подчеркнул глава МИД ФРГ.

По его словам, Германия вместе с США и европейскими партнерами готова не только предоставить эти гарантии безопасности, но и обеспечить их эффективность.

«Однако сначала Путин должен быть готов вести переговоры на действительно содержательной основе и, прежде всего, согласиться на прекращение огня. Гарантии безопасности должны быть настолько эффективны, чтобы Украина могла полагаться на них и не бояться новых нападений», — заявил Вадефуль.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал важный «элемент» мирного соглашения Украины. По его словам, сейчас идет координация США со своими европейскими и неевропейскими союзниками для создания таких гарантий безопасности. Это будет тем элементом, который должен быть закреплен после мирного соглашения, чтобы Украина чувствовала себя защищенной в будущем, говорит Рубио.

Тем временем французский президент Эманюэль Макрон объяснил, почему гарантии безопасности для Украины — это решающий фактор переговоров. Поскольку без гарантий безопасности Россия не будет выполнять свои обещания и может напасть снова.