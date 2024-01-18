Запад платит дважды: Кулеба упрекнул за российские атаки оружием с западными компонентами

Министр не верит, что у Запада нет возможности отследить и перекрыть схемы обхода введенных против России санкций.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада делают недостаточно, чтобы остановить поставки своих технологий в Россию.

Об этом министр сказал во время "Украинского завтрака" в Давосе, сообщает ZN.ua.

Кулеба ответил на вопросы, какие у Украины планы на следующие несколько месяцев: "Мы собираемся бороться и выиграть".

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В то же время, добавил министр, есть еще один серьезный момент, который имеет значение.

"Почти во всем вооружены, в российских ракетах, которые мы сбиваем или перехватываем за последние два года, которые были произведены в России, много западных запчастей. Некоторые даже говорят, что 95% современного российского оружия приходит с Запада", — сообщил глава украинского МИД.

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Он объяснил, что это происходит не потому, что санкции не работают, а потому, что Россия построила отличные бизнес-схемы, чтобы обходить эти санкции.

"У Запада лучшая бизнес-разведка в мире. Я не верю, что у Запада нет возможности отследить эти схемы и перекрыть", – отметил Кулеба.

Он обратил внимание, что в такой ситуации западным государствам приходится платить дважды. Сначала они платят, помогая в восстановлении уничтоженных врагом украинских городов.

"А во-вторых, вы платите своей репутацией, когда Украину разрушает летящее и стреляющее оружие, потому что его составляющими являются ваши запчасти, которые доходят до России", – сказал министр.

Напомним, Россия до сих пор избегает санкций в отношении технологий, необходимых для войны против Украины. Так, по данным издания Business Insider, недавно РФ импортировала электронику "высокого приоритета" почти на 9 млрд долл., которую США и их союзники запретили ввозить в страну-агрессор.

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