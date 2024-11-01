Запад приближает Третью мировую: дипломат о реакции на вступление КНДР в войну против Украины

Дело здесь уже не только в поддержке Украины.

Если страны Запада будут и дальше так вяло реагировать на вступление войск КНДР в войну против Украины, то это только ускорит начало Третьей мировой войны.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал дипломат Александр Хара.

Он заявил, что от страны Запада нет серьезной реакции на то, что КНДР намерена присоединиться к РФ в ее войне против Украины.

"И дело здесь уже не только в поддержке Украины. Всем же понятно, что Ким Чен Ын получит что-то на замену. Во-первых, те корейцы, которые выживут в боях, будут очень полезны для того, чтобы готовиться к войне на Корейском полуострове". Во-вторых, Россия может передать КНДР технологии. В частности, ракетные и ядерные, тогда американцы и Сеул не очень будут рады этому.

Он уверен, что Запад должен резко отреагировать на эскалацию войны со стороны Кремля.

"По большому счету в мире уже окончательно сформировалась ось зла. Они не являются союзниками, а реагируют ситуативно на события. Впрочем, мы уже долгое время наблюдаем эскалацию на Ближнем Востоке и Европе. Дальше нечто подобное может произойти в Индо-тихоокеанском регионе. Там уже будет вовлечён весь мир и это будет Третья мировая война Исключить в этой войне применение ядерного оружия нельзя. больше, чем просто заявления", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовят новое оружие для Украины, которое сможет бить по солдатам КНДР.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксвоенные КНДР рассказали, почему корейцы будут воевать против Украины.

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