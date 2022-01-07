Запад работает над серьезными санкциями против финансового сектора России – глава МИД Британии

Она подчеркнула, что агрессором является РФ, напомнив, что НАТО всегда был оборонным Альянсом.

Великобритания предупредила Москву, что работает с западными партнерами над серьезными санкциями против финансового сектора России в случае нападения на Украину.

Об этом заявила государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Великобритании Элизабет Трасс, сообщает "Голос Америки".

"Мы не примиримся с кампанией по дестабилизации соседних демократических стран, которую ведет Россия. Она ложно позиционирует Украину как угрозу, чтобы оправдать свою агрессивную позицию", — сказала Трасс.

Она добавила, что вторжение российских сил в Украину повлечет за собой "масштабные последствия, в частности скоординированные санкции, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России".

"Великобритания работает с нашими партнерами над этими санкциями, включая высокоэффективные меры против российского финансового сектора и частных лиц", – сказала Трасс.

Напомним, 4 января главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Великобритании Трасс во время телефонного разговора скоординировали позиции перед переговорами с РФ в различных форматах на следующей неделе по вопросам безопасности в Европе. Трасс заверила в непоколебимой поддержке Украины в противодействии российской вооруженной агрессии и отметила приверженность принципу "никаких решений об Украине без Украины".



Следует отметить, что в Евросоюзе и США неоднократно заявляли о подготовке серьезных санкций против РФ в случае ужесточения агрессии против Украины.