Запад рассматривает еще одну страну, в которой смогут обучать украинских пилотов на F-16

Коалиция западных стран рассматривает Румынию как возможное место для обучения украинских пилотов управлять истребителями F-16. Это позволит военным самолетам появиться в украинском небе уже через несколько месяцев.

Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что сейчас идет работа над заключением контракта на проведение тренировочных полетов на полигоне в Румынии. Такие учения, вероятно, будет проводить компания Lockheed Martin, производящая F-16. Подробности об учебной программе появляются постепенно с тех пор, как в прошлом месяце это решение поддержал президент США Джо Байден.

Сейчас Нидерланды и Дания возглавляют многонациональные усилия по обучению украинских пилотов, но партнеры до сих пор не решили вопрос о том, какие страны предоставят самолеты, необходимые для этих учений.

"Европейские официальные лица не подтвердили и не опровергли, что обсуждается предложение об обучении украинских пилотов в Румынии. Представитель министерства обороны Нидерландов сказал только, что партнеры работают над созданием учебного центра F-16 в Восточной Европе. Но дискуссия о том, какая страна пожертвует самолеты, еще не урегулирована", – пишет Politico.

Отмечается, что о поставках F-16 сейчас речь не идет. Пока идет активная подготовка к началу тренировок на F-16 в Дании. В то же время доставка требует отдельного процесса принятия решений.

Сколько истребителей F-16 имеет Румыния

Военно-воздушные силы Румынии имеют парк из 17 подержанных F-16, приобретенных в Португалии, и покупают дополнительные 32 самолета в Норвегии. Кроме того, недавно Бухарест одобрил план закупки более совершенного F-35.

Страна играет решающую роль в миссии воздушного контроля НАТО, международной оперативной группе, предназначенной для постоянного патрулирования европейского неба с целью быстрого реагирования на нарушение воздушного пространства. Страны НАТО регулярно пытаются перехватить российские самолеты, летающие в этом районе.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что истребители F-16 могут поступить в Украину через шесть-семь месяцев, а украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в августе 2023 года.