Запад рассматривает возможность сбивать дроны и ракеты над частью Украины: какие области прикроют (карта)

Западные политики предлагают «открыть огонь» по российским целям над Украиной / © ТСН.ua

На Западе предлагается установить над частью Украины свою систему противовоздушной обороны для сбивания российских ракет и беспилотников.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

По информации издания, группа высокопоставленных западных политиков и военных предлагает установить над западной Украиной систему противовоздушной обороны для сбивания российских ракет и беспилотников, с возможностью распространить эту систему — фактическую бесполетную зону — на сам Киев.

Свет зеленым цветом зарисован территорию, которую должны прикрывать западные силы ПВО. Заметим, что на карте Ровно и Хмельницкий — не города, а Ровенская АЭС (расположена в Вараше) и Хмельницкая АЭС (расположена в Нетешине). / © The Telegraph

The Telegraph напоминает, что недавно британские ВВС перехватывали иранские беспилотники и ракеты, направлявшиеся в Израиль.

Поскольку воздушная кампания России ведется посредством беспилотников и ракет дальнего радиуса действия, запускаемых из глубин российского воздушного пространства, такая операция не ставит под угрозу жизнь российских военных. Поэтому Запад может не опасаться эскалации со стороны РФ.

«Однако это бы продемонстрировало, что Европа достаточно решительна, чтобы дать отпор воздушным вторжениям и брать на себя определенный риск для этого. Это также существенно повлияло бы на военные усилия Украины. Самое главное, это стало бы сигналом для Путина, что если Россия создает дилеммы для Запада, Европа может и сделает то же для России», — говорится в статье.

В издании считают, что такой шаг Запада был бы вполне логичным ответом на серию дерзких испытаний Россией воли НАТО к самозащите. Речь идет о дронах над Данией, Польшей и Румынией, самолетах над Эстонией, а также мощных российских кибератаках.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские «Шахеды» постоянно модернизируются и становятся все более сложными целями для украинского ПВО.