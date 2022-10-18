Запад решил убрать Россию с большой мировой шахматной доски, но пока не видит ее развала – эксперт

Петр Черник подчеркнул, что коллективный Запад боится, что после развала РФ пустая Сибирь перейдет к Китаю, который также проводит политику диктатуры и тирании.

Коллективный Запад пока не видит развала России, поскольку тогда пустая Сибирь, а это 40% мировых ресурсов, сразу отойдет ничем не лучшему в вопросе тирании Китая.

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в эфире телеканала "Эспрессо".

"Время для деколонизации России пришло. Как это все закончится на самом деле, спрогнозировать невероятно трудно, потому что, к большому сожалению, коллективный Запад принял решение убрать третьего игрока с большой мировой шахматной доски, но не принял решение его коллапсировать полностью в территориальном смысле этого слова", — отметил он.

Также читайте Посол Китая и глава военного комитета НАТО устроили словесную перепалку из-за войны в Украине

Военный эксперт подчеркнул, что коллективный Запад боится, что после развала РФ пустая Сибирь перейдет к Китаю, который также проводит политику диктатуры и тирании.

"То есть пока Запад, в первую очередь англосаксы, не видит развала РФ. Все крайне просто: пустая Сибирь, а это 40% мировых ресурсов, сразу отдрейфует в Китай, который тоже проснулся, чтобы быть гегемоном. И поверьте, в части тирании Китай ничем не лучше России", — резюмировал Петр Черник.

Напомним, российский публицист Андрей Пионтковский недавно заявил, что политика Китая по отношению к России может измениться. Он отметил, что в России после победы Украины начнется период смуты. Поражение России в войне против Украины может "подтолкнуть" Китай к активным действиям по отношению к РФ.

С кем "дружит" Китай в развязанной Россией войне против Украины

Читайте также: