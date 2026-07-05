Пока НАТО сомневается, Китай учится: австралийский генерал раскрыл, какие уроки Украины Пекин «наматывает на ус»

Реклама

Западные военные институты демонстрируют опасное самомнение и рискованную медлительность, игнорируя опыт российско-украинской войны. Пока НАТО и союзники затрудняются, их главные потенциальные противники, в частности Китай, уже активно внедряют украинские тактические инновации в собственные доктрины.

Об этом в интервью Kyiv Post заявил генерал-майор в отставке, известный австралийский военный аналитик Мик Райан.

Он признал, что на Западе до сих пор есть нежелание использовать беспилотники так же, как в Украине.

Реклама

«Это не значит, что отдельные страны НАТО должны перенимать именно то, что делает Украина. Мы говорим не об этом, потому что у Украины уникальная проблема. То, как Россия воюет с Украиной, уникально. У Украины есть уникальная структура и уникальная культура, которая сочетает некоторые советские вещи, украинскую историю и несколько западных вещей НАТО», — сказал эксперт.

По его словам, нужно «чуть меньше высокомерия и чуть больше скромности со стороны западных военных организаций».

Отдельно генерал прокомментировал дискуссию о том, могут ли беспилотники заменить традиционную артиллерию. Генерал Райан называет такой подход «интеллектуальным банкротством».

«Любой командир украинской бригады скажет вам, что нужны и дроны, и артиллерия. Они дополняют друг друга. Некоторые беспилотники банально не могут летать в густой туман или непогоду, в то время как артиллерия работает при любых условиях. Попытки оправдать медленное развертывание производства боеприпасов на Западе появлением дронов — это просто плохой анализ. Это свидетельствует об определенном интеллектуальном банкротстве, когда мы размышляем о будущем войны», — подчеркнул Райан.

Реклама

Еще одним распространенным мифом эксперт назвал якобы «смерть» танков — роль бронетанковых и механизированных дивизий уже не играет большого значения. По его словам, обычно такой нарратив распространяют либо невоенные, либо аналитики, не имеющие опыта по военному делу.

«Реальность такова, что танк не умер, но его используют по-другому. Опять же вернемся к нормальной организации украинской бригады: каждая бригада имеет роту танков или даже батальон танков. Они не используют их как целые бригады танков, двигающиеся по открытым равнинам, но они используют их по-разному. Они защищают их и совмещают с разными эффектами», — сказал военный аналитик.

Китай «наматывает на ус»

Райана отмечает, что в это время Китай изучает войну в Украине, и не только операции беспилотников.

Китай изучает, как западные страны принимают политические решения. Он изучает индустриализацию, изучают стратегическое принуждение и когнитивную войну, управление альянсами и разрушение альянсов», — подытожил австралийский генерал.

Реклама

Ранее в издании Politico написали, что Европа готовится сразиться с Россией без США.

Новости партнеров