Запад снял все ограничения на удары Украины по России: что это меняет

Украине отменили запрет на удары западным оружием по военным объектам РФ / © Tagesschau

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Украине отменили запрет на удары западным оружием по военным объектам РФ без территориальных ограничений.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что теперь Украина может использовать поставленные ракеты, в частности для ударов в глубоком тылу врага.

Это решение стало реакцией на масштабные российские атаки в конце мая и открыло новые возможности украинской обороны. Однако реальная дальность поражения будет зависеть не только от технических характеристик оружия, но и других ключевых факторов.

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Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Историческое решение

Четыре ведущих западных страны 26 мая — Германия, Франция, Великобритания и США — официально сняли все ограничения на использование Украиной переданного ей оружия для ударов по военным объектам на территории России.

Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, подчеркнув, что «больше не существует никаких ограничений по ударам на большое расстояние оружием, поставляемым Украине этими странами». Это свидетельствует о том, что Украина может защищаться, нанося удары по военным целям в России.

«Больше не существует никаких ограничений относительно дальности действия вооружения, поставляемого Украине — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев, — сказал Мерц в интервью телеканалу WDR. — Это значит, что Украина теперь может защищаться, в частности, нанося удары по военным позициям на территории России. До поры до времени она не могла этого делать», — сказал Мерц.

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Канцлер Германии также выступил за передачу Украине мощных ракет Taurus — 100-150 крылатых ракет — аналогов британско-французских Storm Shadow/SCALP-EG.

Соответствующее решение Запада о снятии ограничений на удары вглубь России было принято на фоне масштабных атак на Украину 24 и 25 мая.

Немецкие ракеты Taurus в Украине.

В Германии заявили, что Украина, вероятно, получит немецкие дальнобойные ракеты Taurus, сообщает издание Clash Report. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул необходимость подобных поставок. Ожидается передача 100-150 ракет, аналогичных Storm Shadow/SCALP-EG.

Ранее эксканцлер Олаф Шольц блокировал эти поставки, опасаясь эскалации. Однако Мерц еще во время предвыборной кампании поддерживал передачу Taurus. 8 мая, уже в должности, он заявил, что Украина может рассчитывать на Германию.

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В середине мая Мерц добавил, что Берлин не будет больше комментировать вопрос вооружений публично.

Также ранее Германия сообщила, что планирует оставлять поставки оружия в тайны, чтобы лишить РФ военного превосходства.

В Кремле возмущаются

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что идея европейских чиновников разрешить поставки Киеву оружия с большей дальностью потенциально опасна.

«Если такие решения действительно имели место, они потенциально противоречат нашим стремлениям к политическому урегулированию», — сказал представитель Кремля.

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Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что любой удар ракетами Taurus по объектам в РФ Москва расценит как прямое участие Германии в войне.

Захарова также напомнила о заявлениях будущего канцлера Фридриха Мерца о возможном ударе по Крымскому мосту — незаконному сооружению, соединяющему РФ с оккупированным Крымом.

Французский MdCN vs Taurus

Если канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о том, что любые ограничения по дальности ударов Украины по РФ сняты, при этом не только Германией, но и сразу Великобританией, Францией и США, то это поднимает вопрос о дальности применения вооружения, отмечают аналитики Defense Express.

Там напоминают, что дальность применения крылатых ракет по РФ зависит не от технических характеристик, а от подробных карт местности. Крылатые ракеты, такие как Storm Shadow/SCALP, летят не по прямой, а по сложному маршруту для обхода ПВО.

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Если максимальная дальность ракеты 560 км, то реальная зона поражения меньше.

Таким образом, аналитики акцентировали на французских крылатых ракетах MdCN (SCALP Naval) имеющие уникальные характеристики — их дальность достигает 1400 км, что вдвое превышает возможности немецких Taurus или Storm Shadow. Однако их потенциальное использование Украиной сталкивается с рядом ограничений.

Среди таких препятствий:

необходимость точных цифровых карт рельефа территории РФ (поскольку они используют рельеф местности для маневрирования);

MdCN разработаны исключительно для морского базирования, поэтому их запуск с наземных платформ требует специальных адаптаций, сейчас находящихся в стадии разработки;

также проблемой является ограниченное количество таких ракет — Франция имеет только 200 единиц.

Для сравнения, по оценкам экспертов, Европе требуется не менее 1200 дальнобойных ракет для эффективного сдерживания России.

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В настоящее время единственным действительно дальнобойным вооружением в регионе остаются американские Tomahawk с дальностью 1300-2500 км, расположенные на базе в Германии.

«С другой стороны, если в Европе окончательно сняли какие-либо ограничения по дальности, а необходимость увеличения количества дальнобойного вооружения закреплена, то передача Украине MdCN с масштабированием их производства вполне должна быть хотя бы предметом разговора», — отмечают аналитики.

Разрешение на удары западным оружием по России

Стоит напомнить, что 17 ноября 2024 стало известно, что администрация президента США Джо Байдена отменила запрет для Украины на удары вглубь России американским дальнобойным оружием, в том числе ракетами ATACMS.

Разрешение на применение этих ракет стало ответом на неожиданное решение России ввести северокорейские войска в сражение в Курской области.

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Также некоторые издания сообщали, что аналогичные разрешения Украина получила и от Франции и Великобритании на использование ракет SCALP и Storm Shadow по целям в России.

«Это решение является важным изменением в ведении украинских операций, которые будут иметь больше американских ракет, чем франко-британских. Это происходит за два месяца до передачи власти между Джо Байденом и Дональдом Трампом, подозреваемым в желании уменьшить поддержку Украины», — отмечало одно из французских изданий.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что подобные вещи не анонсируют, а результаты должны говорить сами за себя.

«Удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут», — заявлял Зеленский.

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