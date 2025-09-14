Запад требует отправить самолеты НАТО в Украину: детали от Le Monde

Истребитель. / © Associated Press

Атака дронов РФ на Польшу ночью 10 сентября не была случайностью. После инцидента странам НАТО следует пересмотреть свой подход к сдерживанию РФ и взять на себя защиту воздушного пространства над западными регионами Украины.

Об этом говорится в статье западных военных экспертов, опубликованной Le Monde .

Аналитики отмечают, очевиден тот факт, что Россия готовилась к этому налету заранее, еще летом тестируя использование на своих дронах польских и литовских SIM-карт. Это не инцидент, а умышленное испытание европейской обороны и тревожное предупреждение, отмечают они. Более того, речь идет о методической подготовке.

"Москва программирует свои беспилотники для подключения к европейским телекоммуникационным сетям, превращая каждый беспилотник в информационный датчик: чтобы выявлять используемые оборонные объекты и радиолокационные станции, анализировать протоколы и время реакции европейских сил противовоздушной обороны. Кремль больше не удовлетворяется ударами по Украине", - говорится.

Отмечается, что залетевшие в Польшу БПЛА не имели взрывчатки. Это подтверждает гипотезу о разведывательной миссии. Ведь операция совпадает с российско-белорусскими военными учениями «Запад-2025», является частью стратегии постепенного запугивания .

Le Monde подчеркивает: в этой новой реальности Европа больше не может полагаться на стратегию пассивной обороны, которая заключается в уничтожении БПЛА над собственной территорией. Подписавшиеся предлагают "сосредоточить свою защиту выше по течению": начать перехватывать российские ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины, защищая и себя, и гражданское население Украины.

"Инициатива "Небесный щит", задуманная неправительственной организацией "Цена свободы" и поддержанная несколькими сотнями европейских и американских политических деятелей и чиновников, отвечает этому двойному требованию", - говорится в публикации французского издания.

Авторы инициативы отмечают, что для закрытия неба над западной частью Украины будет достаточно 120 истребителей стран НАТО. Риск для них будет минимальным, ведь российские системы ПВО и истребители не добираются до областей на западе страны.

"Защита западной территории Украины позволит украинским вооруженным силам сосредоточиться на восточном фронте, поможет обеспечить безопасность экономики страны и ее ядерной безопасности, повысит моральный дух населения и будет способствовать росту производства оборонной продукции в Украине", – пишут авторы обращения.

Они убеждены, что агрессорка Россия при таком сценарии будет более склонна к переговорам о прекращении огня.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предлагает странам Запада закрыть небо над Украиной. По его словам, технически НАТО и ЕС могли бы это сделать. Впрочем, подчеркнул он, это решение Варшава не может принять самостоятельно, а только вместе с союзниками.

Заметим, что после атаки дронов РФ на Польшу Сикорский также заговорил о сбивание дронов и ракет над Украиной силами НАТО. Впрочем, тогда он подчеркивал, дескать, есть определенные оперативные ограничения для пилотов сил НАТО. В частности, из-за "заботы о том, чтобы никому не причинить вреда на земле".