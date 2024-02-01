Западное издание написало, что США и Германия тормозят вступление Украины в НАТО: появилась реакция Штатов

В Госдепе США прокомментировали тезис западного издания о том, что США и Германия тормозят стремительное вступление Украины в НАТО.

Издание Foreign Policy написало, что Украина и страны Восточной Европы хотят ее скорейшего вступления в НАТО, однако против этого выступают Германия и США.

В Государственном департаменте прокомментировали это.

Украина и некоторые из самых решительных сторонников подталкивают НАТО к официальному приглашению Киева стать членом военного альянса во время большого предстоящего саммита, но эти усилия сталкиваются со значительным закулисным сопротивлением со стороны Соединенных Штатов и Германии, сообщают анонимные чиновники в НАТО.

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Киев имеет поддержку со стороны стран Восточной Европы, уже являющихся членами военного альянса, в частности Польши и страны Балтии, которые рассматривают расширение членства Украины в НАТО как самый эффективный и наименее затратный способ притупить иредентистские амбиции России в Восточной Европе. Однако другие западные официальные лица НАТО, преимущественно в Вашингтоне и Берлине, считают, что рано начинать процесс принятия Украины в НАТО, пока страна все еще ведет войну против России.

И Соединенные Штаты и Германия являются главными донорами военной и экономической помощи Украине. Официальные лица в обеих странах настаивают на том, что Украина должна наконец присоединиться к НАТО, но сейчас якобы не время начинать этот процесс. Они заявили, что считают, что непосредственное внимание следует сосредоточить на продлении поставок Украине оружия и боеприпасов, чтобы продолжать борьбу с Россией в ближайшей перспективе.

В то же время представитель Госдепа США Мэтью Миллер так прокомментировал эту статью: "Эти сообщения не соответствуют действительности. Вы слышали, как сам президент, а также госсекретарь неоднократно заявляли, что Украина будет членом НАТО".

Напомним, ранее глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев рассказал, на каком этапе в настоящее время находится вступление Украины в НАТО. По его словам, Украина уже технически интегрируется в Альянс. Важную роль сыграл саммит в Вильнюсе, на котором было принято решение о создании совета Украина-НАТО.

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