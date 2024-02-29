Западные государства спорят о российских активах — Reuters

Страны расходятся в вопросах того, что делать с заблокированными российскими активами.

На встрече министров финансов стран G20 в Бразилии 28 февраля представители западных государств обсуждали использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Впрочем, между ними возникли разногласия.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что бразильские политики пытались сосредоточить переговоры на экономическом сотрудничестве по климату и бедности и предложили совместное заявление без прямого упоминания о войнах в Украине и секторе Газа. Впрочем, геополитические вопросы оказались в центре внимания. Даже близкие западные союзники Украины разошлись во мнениях о том, как быть с российскими активами, заблокированными на Западе.

Издание пишет, что эти разногласия стали очевидны после того, как министры G7 собрались перед началом саммита G20, чтобы обсудить вопрос использования активов РФ для восстановления Украины.

В свою очередь, министерша финансов США Джанет Йеллен высказала мнение, что в международном праве есть веские основания для изъятия российских активов в виде залога или ареста. Между тем, ее коллега из Франции Бруно Ле Мер заявил, что достаточных оснований для ареста активов РФ в международном праве нет, мол, такой шаг потребует одобрения членов G20 и других стран.

"Мы не должны вносить раскол между странами G20. Если правовая база будет недостаточной, вы создадите больше разногласий в то время, когда нам нужно больше единства для поддержки Украины", — подчеркнул министр финансов Франции.

Как сообщалось, премьер-министр Британии Риши Сунак призвал Запад действовать смелее по вопросу конфискации активов РФ. Он отметил, что Украина нуждается в большем количестве оружия дальнего действия, беспилотников и боеприпасов, а также другой военной помощи.

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