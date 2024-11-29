В Москве есть свои варианты и мнения относительно западных миротворцев.

В последнее время оживились разговоры о вероятности введения западных миротворцев в Украину. Сейчас между странами продолжаются дискуссии по этому поводу, но и в Кремле имеют свое мнение на этот счет.

Об этом заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Пресс-секретарь Кремля называет западных военных "миротворцами". Песков не исключает такую вероятность. Впрочем, цинично высказался он, это возможно "лишь с согласия сторон того или иного конфликта".

Кроме того, Песков нагло сказал о том, что, мол, для "выхода на траекторию урегулирования следует решать проблемы причин украинского конфликта".

Напомним, глава Общественной лиги "Украина — НАТО" Сергей Джердж оценил, отправит ли НАТО свои войска в Украину. В частности, решение может быть принято на уровне отдельных стран-членов НАТО.

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