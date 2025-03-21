Аналитики подчеркивают, что администрация Трампа может вынудить Киев пойти на невыгодное соглашение.

Соединенные Штаты усиливают давление на Украину, подталкивая ее к переговорам с Россией при неблагоприятных условиях. Несмотря на миллиардную военную поддержку, западные партнеры неоднократно ставили Киев в затруднение как на поле боя, так и за столом переговоров.

Об этом пишет Business Insider.

Ситуация накаляется на фоне тяжелых боев и потерь под Курском. По данным издания, администрация Трампа существенно ущемляет возможности Киева вести переговоры на выгодных условиях.

"Оружие и разведданные США лишь подорвали влияние на Украину и добавили смелости Путину", — заявил Джордж Баррос, военный аналитик Института изучения войны США.

Украина, критически зависящая от американских поставок вооружения, вынуждена принимать невыгодные условия прекращения огня, тогда как Москва использует переговоры в качестве тактики для получения дополнительных преимуществ на фронте.

"Если бы Запад действительно хотел дать Украине шанс выиграть войну, это нужно было сделать еще год-два-три назад", — отметил эксперт из России и Украины, советник по вопросам национальной безопасности Великобритании Майкл Кларк.

Задержки в снабжении оружием стали еще одной серьезной проблемой для Украины. Бывшая премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отметила, что партнеры неоднократно отказывали Киеву в оружии, а затем меняли свою позицию спустя несколько месяцев, когда ситуация на фронте значительно ухудшалась.

"Мы имеем столько жертв, столько смертей, которых можно было бы избежать", — подчеркнула Шимоните.

Примером таких задержек стали поставки истребителей F-16. По словам экспертов, их передача Украине была отложена до последнего момента, когда ситуация уже нуждалась в немедленном реагировании.

По мнению аналитиков, США и союзники действовали без четкой стратегии победы, поддерживая Украину лишь так, чтобы она могла удержать позиции, но не для решающего успеха.

Напомним, по словам пресс-секретаря американского Госдепартамента Темми Брюс Украина и Россия " находятся лишь на расстоянии шага от полного прекращения огня" после трех лет войны. Речь идет не о временном перемирии, а о полноценном мире.

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