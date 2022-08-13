"Западным кураторам не нужна правда о Запорожской АЭС": какие фейки и дезинформацию распространяли оккупанты

В течение 12 августа оккупанты снова распространяли дезинформацию и фейки.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

Дезинформацию

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: «западным кураторам не нужна правда о Запорожской АЭС и реальных угрозах ядерной безопасности этого объекта, в то же время Россия призывает Запад «поставить на место своих подопечных» из Украины и не препятствовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС».

Дезинформацию

В МО РФ заявили, что «боевики украинских вооруженных формирований вблизи Зеленого Роща и Миролюбовки Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Среднее Терса, которые планируют взорвать для обвинения ВС РФ в неизбирательных ударах по инфраструктурным объектам».

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Фейк

Пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на коллаборантов-«руководителей» временно оккупированных территорий Запорожской области заявили: «в Энергодаре обнаружили обломки американских высокоточных ракет GMLRS, запущенных ВСУ в сторону Запорожской АЭС».

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