"Запаха алкоголя от него не было": новые подробности смерти нардепа Полякова

По информации источника в правоохранительных органах, в автомобиле ему стало плохо и стошнило.
Запаха алкоголя от найденного мертвым народного депутата Украины (депутатская группа "За будущее") Антона Полякова не было.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет "Интерфакс-Украина".
"Запаха алкоголя от него не было, в автомобиле ему стало плохо и стошнило", — сказал собеседник.
Кроме того собеседник отметил, что ценные вещи были при нардепе.
Напомним:
- Утром 8 октября стало известно о смерти народного депутата Антона Полякова. По данным полиции, Антона Полякова нашли мертвым в Днепровском районе столицы.
- Предварительно правоохранители установили, что нардепу стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.
- По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.