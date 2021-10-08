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"Запаха алкоголя от него не было": новые подробности смерти нардепа Полякова

"Запаха алкоголя от него не было": новые подробности смерти нардепа Полякова

УНИАН

По информации источника в правоохранительных органах, в автомобиле ему стало плохо и стошнило.

Запаха алкоголя от найденного мертвым народного депутата Украины (депутатская группа "За будущее") Антона Полякова не было.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет "Интерфакс-Украина".

"Запаха алкоголя от него не было, в автомобиле ему стало плохо и стошнило", — сказал собеседник.

Кроме того собеседник отметил, что ценные вещи были при нардепе.

Напомним:

  • Утром 8 октября стало известно о смерти народного депутата Антона Полякова. По данным полиции, Антона Полякова нашли мертвым в Днепровском районе столицы.
  • Предварительно правоохранители установили, что нардепу стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.
  • По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.

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