"Запаха алкоголя от него не было": новые подробности смерти нардепа Полякова

"Запаха алкоголя от него не было": новые подробности смерти нардепа Полякова

По информации источника в правоохранительных органах, в автомобиле ему стало плохо и стошнило.

Запаха алкоголя от найденного мертвым народного депутата Украины (депутатская группа "За будущее") Антона Полякова не было.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Запаха алкоголя от него не было, в автомобиле ему стало плохо и стошнило", — сказал собеседник.

Кроме того собеседник отметил, что ценные вещи были при нардепе.

Напомним:

Утром 8 октября стало известно о смерти народного депутата Антона Полякова. По данным полиции, Антона Полякова нашли мертвым в Днепровском районе столицы.

По данным полиции, Антона Полякова нашли мертвым в Днепровском районе столицы. Предварительно правоохранители установили, что нардепу стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.

Новости Украины: стало известно о смерти депутата Верховной Рады Антона Полякова

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