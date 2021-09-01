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"Заплатять полную цену": Байден угрожает боевикам ИГ расправой

"Заплатять полную цену": Байден угрожает боевикам ИГ расправой

Associated Press

США продолжат бороться против терроризма.

Президент США Джо Байден заявил, что террористы из "Исламского государства" заплатят полную цену за свои преступления и террористические атаки.

Об этом он заявил во время выступления в Белом доме

"Предупреждаю ИГ - мы еще не закончили с вами разбираться", — сообщил Байден. 

Байден отметил, что США продолжат бороться против терроризма и не допустят, чтобы те, кто наносил вред американцам, остались безнаказанными.

"США не будут бездействовать, мы не забудем, мы вас найдем, и вы заплатите полную цену", — резюмировал он.

Напомним, что подразделения движения "Талибан" начали занимать позиции на территории кабульского аэропорта

Ранее сообщалось о 170 погибших в результате теракта в результате теракта в аэропорту Кабула.

В частности, в Пентагоне подтвердили гибель 13 американских военных и сообщили о 18 раненых.

Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы возле аэропорта Кабула. В заявлении террористы подчеркнули, что целью нападения были те, кто сотрудничал с американской армией.

Также 30 августа международном аэропорту Кабула в Афганистане было выпущено пять ракет, но их перехватили системой противоракетной обороны.

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