"Заплатять полную цену": Байден угрожает боевикам ИГ расправой

США продолжат бороться против терроризма.

Президент США Джо Байден заявил, что террористы из "Исламского государства" заплатят полную цену за свои преступления и террористические атаки.

Об этом он заявил во время выступления в Белом доме

"Предупреждаю ИГ - мы еще не закончили с вами разбираться", — сообщил Байден.

Байден отметил, что США продолжат бороться против терроризма и не допустят, чтобы те, кто наносил вред американцам, остались безнаказанными.

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"США не будут бездействовать, мы не забудем, мы вас найдем, и вы заплатите полную цену", — резюмировал он.

Напомним, что подразделения движения "Талибан" начали занимать позиции на территории кабульского аэропорта.

Ранее сообщалось о 170 погибших в результате теракта в результате теракта в аэропорту Кабула.

В частности, в Пентагоне подтвердили гибель 13 американских военных и сообщили о 18 раненых.

Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы возле аэропорта Кабула. В заявлении террористы подчеркнули, что целью нападения были те, кто сотрудничал с американской армией.

Также 30 августа международном аэропорту Кабула в Афганистане было выпущено пять ракет, но их перехватили системой противоракетной обороны.

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