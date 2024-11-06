Запорожье, Херсон и репарации: Guardian назвала требования РФ на переговорах с Трампом

Авторы статьи предполагают, что последствия второго президентства Трампа для Украины, вероятно, будут тяжелыми.

После победы Дональда Трампа среди украинцев властвует неопределенность на фоне ожиданий, что он, скорее всего, прекратит военную помощь США, в то время как Кремль заявил, что его цель завоевать Украину осталась неизменной.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

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Авторы статьи предполагают, что последствия второго президентства Трампа для Украины, вероятно, будут тяжелыми, в то время когда Россия продвигается на поле боя самыми быстрыми темпами с 2022 года.

"Наши условия остаются неизменными и хорошо известны в Вашингтоне", – цинично заявили в МИД РФ, комментируя избрание Трампа.

Издание напоминает, что Трамп неоднократно хвастался, что сможет закончить войну через 24 часа. Его кандидат на должность вице-президента Джей Ди Вэнс вообще откровенно говорил, что ему безразлична судьба Украины и что с ней произойдет.

Помощники Трампа ранее набрасывали возможное "мирное соглашение". Она предусматривает передачу России оккупированных регионов Украины с существующим замороженным фронтом.

Мэттью Севилл, эксперт по военной стратегии аналитического центра Royal United Services Institute (Rusi) и бывший аналитик разведки Министерства обороны Великобритании, предполагает, что РФ еще больше усилит давление на фронте.

Что потребует Путин

Авторы статьи отмечают, что Москва будет выдвигать собственные требования на любых переговорах, которые могут состояться при посредничестве Трампа. И эти требования будут значительно больше заморозки конфликта и сохранения контроля РФ за оккупированными территориями.

The Guardian напоминает, что в 2022 году РФ формально "аннексировала" четыре украинских области: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

Почти всю РФ контролирует только Луганскую область, остальные три частично.

"Путин, вероятно, потребует полной их передачи, что означает, что Украина уступит ключевые города, включая Запорожье и Херсон", – пишут в издании.

Другие возможные требования включают буферную зону, "репарации" от Украины для восстановления разрушенного россиянами Донбасса, и гарантию нейтралитета Украины вне НАТО. Все было бы неприемлемо для Киева и для большинства украинцев, подчеркивает The Guardian.

Ранее журналист Виталий Портников объяснил, рассматривает ли Трамп вопросы капитуляции Украины. Также он оценил договорятся ли Трамп и Путин о войне в Украине.

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