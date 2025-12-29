Запорожская АЭС в фокусе переговоров: что сказал Трамп после встречи с Зеленским

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с Владимиром Зеленским обсуждали ситуацию на Запорожской атомной электростанции и, по его словам, Путин готов работать с Украиной для ее открытия.

Об этом Трамп сообщил на брифинге после встречи с украинским президентом в Майами.

По словам Трампа, обсуждалась одна из самых больших АЭС в мире — Запорожская станция. Президент США отметил, что российская сторона "хорошо работала с Украиной по ее открытию" и не наносила удары по объекту.

"Мы разговаривали с Путиным по поводу Запорожской АЭС. И он готов работать вместе с Украиной, готов сделать ее открытой", - добавил Трамп.

Напомним, на Запорожской АЭС было объявлено временное перемирие между Украиной и Россией для проведения ремонтных работ. До начала полномасштабного вторжения РФ станция обеспечивала около 20% всей электроэнергии Украины и позволяла экспортировать электроэнергию в Европу.

Сейчас ЗАЭС находится под контролем России и, по словам украинских властей, используется как военная база. С территории станции россияне совершают обстрелы Никополя на другом берегу Днепра.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с Дональдом Трампом на 90% согласовали мирный план по 20 пунктам.