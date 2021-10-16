Запрет алкоголя для Елизаветы II и новые правила въезда в США: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Врачи порекомендовали британской королеве Елизавете II отказаться от регулярного употребления алкоголя и не пить на мероприятиях в стране, чтобы сохранить здоровье и таки встретить платиновый юбилей правления в 2022 году. Читать дальше ->
- С 8 ноября 2021 года для въезда в США иностранцам нужно быть полностью привитыми от COVID-19 вакцинами, одобренными американской властью или Всемирной организацией здравоохранения. Читать дальше ->
- В США комитет по вакцинам управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов одобрил применение дополнительной дозы вакцины компании Johnson & Johnson's против коронавируса. Читать дальше ->
- Риск летального исхода последствий заболеваний, вызываемых коронавирусом, у вакцинированных людей более чем в 11 раз ниже, чем у тех, кто не делал прививки. Читать дальше ->
- Экс-президенту США Биллу Клинтону стало лучше, но он проведет еще одну ночь в больнице, куда попал с заражением крови. Читать дальше ->