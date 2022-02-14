Запрет депутатам покидать Украину в случае чрезвычайного положения: Арахамия зарегистрирует изменения в закон

Нардеп разработал изменения еще месяц назад, но по рекомендации президента "отложил на полку", чтобы украинцы не паниковали.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что планирует 15 февраля зарегистрировать изменения в закон о чрезвычайном и военном положении, которые запретили бы всем чиновникам категории А, председателям облгосадминистраций, Нацбанку и депутатам покидать страну в случае введения ЧС.

Об этом Арахамия заявил во время марафона "Право на власть" и "Твой вечер" в понедельник, 24 февраля.

"Я месяц назад сделал изменения в закон о чрезвычайном и военном положении, где четко прописал — запретить всем чиновникам категории А, губернаторам, Национальному банку, депутатам и тому подобное покидать страну, если будет введено чрезвычайное положение", — сказал нардеп.

"Я показал президенту, говорю: "хочу регистрировать". Он тогда – тогда же была очень большая волна – говорит, что ты сейчас подашь, это очень правильно, но люди будут паниковать, скажут, что мы готовимся к военному положению. Ну и я его немного положил на полку. Сейчас, видя ситуацию с ОПЗЖ и всеми остальными, я говорю, что все, завтра регистрируем", – заявил Арахамия.

Напомним, ранее "Украинская правда" сообщила, что Украину покинули ряд олигархов и депутатов, в том числе из "Оппозиционной платформы — за жизнь".

Президент Владимир Зеленский прокомментировал распространенную в СМИ информацию о якобы выезде некоторых дипломатов и бизнесменов из Украины на фоне роста напряженности из-за агрессии РФ. В то же время Зеленский возразил сообщение об отъезде жены и детей за границу.

Олигархи, бизнесмены и депутаты-миллионеры покидают Украину на частных самолетах

Читайте также: