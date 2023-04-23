Запрет экспорта товаров в РФ: Медведев выступил с очередными угрозами Западу

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз выступил с угрозами в адрес стран Запада из-за того, что они могут ограничить поставки своих товаров в Россию.

Об этом он написал у себя в Telegram.

Он заявил, что "недоумки с G7", говоря о запрете экспорта товаров в Россию умалчивают о том, что Россия в ответ прекратит поставку своих товаров в эти страны. В частности, Медведев заявил, что Россия прекратит поставки "наиболее чувствительных" категорий товаров для G7.

Кроме того, он пригрозил, что Россия выйдет из "зернового соглашения".

Напомним, ранее сообщалось, что страны G7 обсуждают запрет на большинство экспорта в Россию. Таким образом США и союзники стремятся усилить экономическое давление на президента РФ Владимира Путина из-за развязанной Кремлем войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что Европейский союз планирует запретить транзит многих товаров через Россию в 11-м пакете санкций, который сейчас готовят в Брюсселе.

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