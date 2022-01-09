Запрет на экспорт программного обеспечения и технологий: какие санкции угрожают Россие в случае эскалации ситуации вокруг Украины

Запрет на экспорт программного обеспечения и технологий: какие санкции угрожают Россие в случае эскалации ситуации вокруг Украины

Россия наряду с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией может быть включена в группу стран, для которых предусмотрен жесткий экспортный контроль.

Перед американско-российскими переговорами по гарантиям безопасности, запланированными на 10 января в Женеве, американские официальные лица продолжают озвучивать новые сферы возможных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом пишет агентство Associated Press.

"В дополнение к прямым санкциям в отношении российских юридических лиц, эти санкции могут включать значительные ограничения на товары, экспортируемые из США в Россию, и потенциально товары иностранного производства, подпадающие под юрисдикцию США", - пишет СМИ со ссылкой на источники из числа официальных лиц.

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Один из источников агентству заявил: "В случае российского вторжения в Украину мы в координации с нашими союзниками и партнерами немедленно примем серьезные меры, которые приведут к непосильным издержкам для экономики России, включая ее финансовую систему и секторы, которые считаются критически важными для Кремля".

В дополнение к санкциям в отношении энергоносителей и потребительских товаров США и их союзники рассматривают возможность введения запретов на экспорт в Россию передовых электронных компонентов, программного обеспечения и сопутствующих технологий, в которых используется американское оборудование.

Россия наряду с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией может быть включена в группу стран, для которых предусмотрен жесткий экспортный контроль, сообщает агентство.

Возможности РФ по получению интегральных схем и продукции, содержащей интегральные схемы, будут серьезно ограничены из-за глобального доминирования американского программного обеспечения, технологий и оборудования в этом секторе. Воздействие может распространиться на авионику, станки, смартфоны, игровые приставки, планшеты и телевизоры.

"Такие санкции могут также быть нацелены на важнейшую российскую промышленность, включая ее оборонный сектор и сектор гражданской авиации, что ударит по амбициям России в области высоких технологий, будь то в области искусственного интеллекта или квантовых вычислений", - резюмируют журналисты.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украина может получить дополнительный пакет военной помощи от США.

Ранее замминистра иностранных дел России отмечал, что НАТО столкнется с "тяжкими последствиями" в случае расширения на восток. Также в Министерстве иностранных дел РФ призвали НАТО официально отказаться от декларации 2008 года по поводу стремления Украины и Грузии стать членами Альянса.

Впрочем, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подверг критике это требование, подчеркнув, что "отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников НАТО и Украина — никто другой".

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