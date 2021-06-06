Запрет на полеты через продажу дронов: Путин шантажировал Турцию из-за поддержки Украины

Продажа Украина турецких беспилотников Bayraktar возмутило Россию.

Президент России Владимир Путин шантажировал Турцию из-за поддержки Украины. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал Владимиру Зеленскому во время встречи в апреле.

Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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"Эрдоган сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время апрельской встречи в Турции, что президент России Владимир Путин пригрозил продлить запрет на полеты, если Турция не откажется от своих продаж беспилотных летательных аппаратов и поддержки Украины", — сообщает издание.

Продажа Украине турецких беспилотников Bayraktar возмутило Россию, поэтому в Кремле, ссылаясь на вспышку коронавируса, запретили авиасообщение между двумя странами до 1 июня. Из-за этого Турция потеряла российских туристов.

Напомним, Кремль от 1 июня планирует продлить запрет на полеты в Турцию.

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