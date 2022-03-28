Запрет пророссийских партий в Украине: в Раде зарегистрировали законопроект

Законопроект направлен на рассмотрение Комитета.
Верховная Рада 28 марта получила закон проекта №7172-1, предусматривающий запрет пророссийских партий в Украине.
Соответствующий проект появился на сайте парламента.
Согласно документу, речь идет о:
- ограничении для создания и деятельности политических партий,
- определение в условиях военного положения подсудности дела о запрете политической партии как суда первой инстанции подсудимы апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.
- судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит.
- определен максимальный срок рассмотрения административных дел о запрете партии в суде первой инстанции после открытия производства по делу в 1 месяц.
- суд апелляционной инстанции должен рассмотреть дело за месяц после открытия апелляционного производства.
- в случае запрета судом партии имущество, денежные средства и другие активы партии и ее структурных образований переходят в собственность государства, о чем указывается в решении суда.
Законопроект направлен на рассмотрение Комитета.
Читайте также: