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Запрет пророссийских партий в Украине: в Раде зарегистрировали законопроект

Запрет пророссийских партий в Украине: в Раде зарегистрировали законопроект

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Запрет пророссийских партий в Украине: в Раде зарегистрировали законопроект

Законопроект направлен на рассмотрение Комитета.

Верховная Рада 28 марта получила закон проекта №7172-1, предусматривающий запрет пророссийских партий в Украине.

Соответствующий проект появился на сайте парламента.

Согласно документу, речь идет о:

  • ограничении для создания и деятельности политических партий,
  • определение в условиях военного положения подсудности дела о запрете политической партии как суда первой инстанции подсудимы апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.
  • судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит.
  • определен максимальный срок рассмотрения административных дел о запрете партии в суде первой инстанции после открытия производства по делу в 1 месяц.
  • суд апелляционной инстанции должен рассмотреть дело за месяц после открытия апелляционного производства.
  • в случае запрета судом партии имущество, денежные средства и другие активы партии и ее структурных образований переходят в собственность государства, о чем указывается в решении суда.

Законопроект направлен на рассмотрение Комитета.

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