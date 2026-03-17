Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Из-за страха президента России Владимира Путина относительно стабильности своего режима Кремль начал масштабную атаку на Telegram, запрещая его использование даже военным на передовой. Аналитики предупреждают, что такие действия могут парализовать управление российской армией.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Запрет Telegram в российской армии — какие последствия

Министерство обороны РФ, вероятно, ввело запрет на использование Telegram для военнослужащих. 14 марта один из российских источников обнародовал якобы утечку документов, в которых говорится не только об ограничении мессенджера, но и о возможном переводе нарушителей в штурмовые подразделения.

Российские военные блогеры отмечают, что такие ограничения могут негативно повлиять на ведение боевых действий, ведь «все», что делают военные, «связано с Telegram». Они также критикуют решение властей, напоминая, что даже спикер Кремля Дмитрий Песков признавал использование этого мессенджера для связи на передовой.

15 марта появились сообщения, что российское командование заставляет военных удалять Telegram и переходить на государственное приложение Max, несмотря на его неудобство и то, что отдельные подразделения вообще отказываются его использовать. Аналитики отметили, что ранее такие ограничения внедрялись неравномерно, а нынешняя утечка, если она правдива, свидетельствует о системном введении новой политики, которая потребует более жесткого контроля в ближайшее время.

«Такая ситуация, а также возможная полная блокировка Telegram в армии, вероятно, ухудшат систему управления и связи российских сил и обострят уже имеющиеся проблемы с коммуникациями, которые возникли после блокировки Starlink 1 февраля«, — считают в Институте.

Ограничения против Telegram в России — что известно

Параллельно Кремль ужесточает ограничения Telegram и внутри страны, готовя почву для его полного запрета. Российские ИТ-специалисты сообщили «Коммерсанту» 16 марта, что блокировка уже началась. По данным сервиса Sboy RF, 15 марта зафиксировано более 12 тыс. жалоб на сбои, а 14 марта — около 6000.

Эксперты отмечают, что в отдельных регионах пользователи потеряли доступ к мессенджеру как через домашний Интернет, так и через мобильные сети — особенно там, где власти оставили доступ только к ресурсам из «белых списков».

По информации инсайдеров, функциональность Telegram постепенно ограничивают, что согласуется с тенденцией усиления цензуры в России, которая особенно активизировалась в конце 2025 — начале 2026 года.

Больше всего проблем с доступом наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге — городах, которые ранее Кремль пытался максимально изолировать от последствий войны против Украины. Российские и оппозиционные медиа, в частности русскоязычная BBC, сообщают, что именно оттуда поступает больше всего жалоб, и их количество в последние дни растет.

Другой источник утверждает, что масштабы блокировки настолько значительны, что в отдельных районах, в частности в центре Москвы, не работают даже сайты и приложения из «белых списков», включая государственные.

Специалисты объясняют, что такие ограничения более заметны в крупнейших городах из-за развитой Интернет-инфраструктуры и высокой плотности населения. Кроме того, Кремль может рассматривать Москву и Санкт-Петербург как ключевые площадки для тестирования полной блокировки перед возможным введением ее на уровне всей страны.

Путин боится за стабильность режима

«Эти действия являются частью усиления Интернет-цензуры в России, которое продолжается с конца 2025 — начала 2026 года и может свидетельствовать о снижении уверенности президента Владимира Путина в стабильности собственного режима. Вероятно, он и дальше будет прибегать к подобным мерам на фоне сложных и непопулярных решений, необходимых для продолжения войны против Украины», — оценили аналитики.

Напомним, Россия еще в феврале ввела жесткие ограничения на Telegram, что, по данным The Telegraph, вызвало коммуникационный хаос в армии страны. Оккупанты критически зависят от мессенджера для координации ударов, логистики и отслеживания дронов, особенно после потери доступа к терминалам Starlink. Несмотря на возмущение Z-блогеров, которые называют это самоубийством и «нокаутом», Кремль игнорирует проблему ради цензуры перед выборами в Госдуму. Бюрократический запрет гражданских платформ (как раньше с Discord) фактически лишает российские подразделения управления на передовой.