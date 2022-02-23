Совбез ООН не принял необходимых решений по миротворческой миссии в Украине - Кулеба

Нужны конкретные действия, чтобы остановить российскую машину войны, не вступая в кровавый конфликт со многими тысячами жертв, подчеркнул глава украинского МИДа.
Пару лет назад Украина предложила разместить в Украине миротворческую миссию ООН. До сих пор Совбез не принял необходимые решения.
Об этом 23 февраля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
По его словам, Россия демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации агрессии против Украины, сосредоточив у наших границ по меньшей мере 150 тыс. войск, и у нас есть ограниченное время, чтобы ее остановить. Каждый час бездействия сейчас представляет угрозу для жизни украинцев, не только военных, но и гражданских, в том числе и детей. Нужны конкретные действия, чтобы остановить российскую машину войны, не вступая в кровавый конфликт со многими тысячами жертв.
"Россия буквально наполнила Черное и Азовское моря 46 военными судами, регулярно закрывает большие части под предлогом проведения военно-морских учений. На практике это почти блокада украинских морских портов. Это уже наступление на глобальную свободу судоходства, один из священных принципов международного права", — отметил Кулеба.
Министр отметил, что российская пропагандистская машина работает полным ходом, отчаянно пытаясь создать повод для дальнейшей агрессии против Украины. Российские оккупационные войска значительно усилили обстрелы украинской территории и гражданской инфраструктуры на линии столкновения на Донбассе.
Напомним, что Дмитрий Кулеба сейчас находится с рабочим визитом в США, где накануне в Белом доме встретился с американским президентом Джо Байденом. Министр иностранных дел Украины выразил благодарность США за политическую, макрофинансовую и военную помощь Киеву на фоне эскалации агрессивных действий со стороны РФ. Он отметил ведущую роль Байдена в мобилизации глобальной коалиции в защиту Украины и мирового порядка безопасности.
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