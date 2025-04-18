Запугивает Европу: аналитики выяснили, что задумал Кремль по вопросу Украины

Москва / © Associated Press

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Кремль использует все более угрожающую риторику по отношению к Европе, чтобы не дать поддержать Украину и защитить себя.

К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны.

Эксперты обращают внимание, что спикер МИД России Мария Захарова 17 апреля предупредила, что Россия будет рассматривать любой ракетный удар немецкими ракетами Taurus по России как прямое участие Германии в войне в Украине.

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Захарова также угрожала Эстонии, повторяя недавнее заявление главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, что Польша и страны Балтии «первые пострадают» в случае «агрессии НАТО» против России или Беларуси.

Аналитики отмечают, что Кремль неоднократно использовал подобные угрозы против западных государств, оказывающих военную помощь Украине, чтобы повлиять на принятие решений Западом и сдержать помощь Киеву, включая почти идентичные угрозы против США по поводу разрешения Украине ударить по России с ATACMS.

«Кремль, вероятно, стремится придать европейские усилия по усилению европейских и украинских оборонных возможностей как провокационные, чтобы подтолкнуть европейские страны к самоудержанию от предоставления Украине дополнительной военной поддержки и укреплению европейских оборонных возможностей», — отмечают аналитики.

Ранее эксперт Роман Свитан сообщил, что российский диктатор ужесточает наступательные действия на фронте и ракетный террор украинских городов. Больше читайте в новости.