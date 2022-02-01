Запуск "Северного потока-2" будет зависеть от ситуации в Украине — Боррель

По словам Бореля, за запуск газопровода отвечает Германия, а у Еврокомиссии нет полномочий для его остановки.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у ЕС "не будет стимула" для запуска газопровода "Северный поток-2" в случае обострения ситуации в Украине.
Об этом он сказал в интервью российскому изданию "Дождь".
Боррель отметил, что запуск трубопровода будет зависеть от общего состояния в Украине.
"Если что-то серьезное произойдет в Украине, и это может быть, допустим, как вы сказали, война, но не обязательно война, это может быть просто тревожная ситуация — в любом случае стимула для запуска "Северного потока-2" не будет", — сказал дипломат.
По словам Бореля, за запуск "Северного потока-2" отвечает Германия, а у Еврокомиссии нет полномочий для остановки газопровода.
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев подверг критике Германию за разрешение запустить российский газопровод "Северный поток-2" и призвал ФРГ не выдавать документы на его сертификацию. Он убежден, что газопровод представляет геополитическую угрозу.
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