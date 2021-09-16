Запуск Crew Dragon с непрофессиональным экипажем и военный альянс США, Великобритании и Австралии: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В ночь на 16 сентября в 3:02 по киевскому времени состоялся запуск на околоземную орбиту первого гражданского экипажа, который осуществила компания Илона Маска SpaceX. Читать дальше ->
- Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным гражданским экипажем успешно вышел на орбиту. Читать дальше ->
- Великобритания, США и Австралия заявили о партнерстве в области безопасности и создание альянса для обмена передовыми оборонными технологиями для того, чтобы противостоять Китаю. Читать дальше ->
- Президент США Джо Байден собирает виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату. Читать дальше ->
- Российские войска и техника возвращаются из Беларуси после стратегических учений "Запад-2021". Читать дальше ->