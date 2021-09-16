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Запуск Crew Dragon с непрофессиональным экипажем и военный альянс США, Великобритании и Австралии: пять новостей, которые вы могли проспать

Запуск Crew Dragon с непрофессиональным экипажем и военный альянс США, Великобритании и Австралии: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

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Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В ночь на 16 сентября в 3:02 по киевскому времени состоялся запуск на околоземную орбиту первого гражданского экипажа, который осуществила компания Илона Маска SpaceX. Читать дальше ->
  • Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным гражданским экипажем успешно вышел на орбиту. Читать дальше ->
  • Великобритания, США и Австралия заявили о партнерстве в области безопасности и создание альянса для обмена передовыми оборонными технологиями для того, чтобы противостоять Китаю. Читать дальше ->
  • Президент США Джо Байден собирает виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату. Читать дальше ->
  • Российские войска и техника возвращаются из Беларуси после стратегических учений "Запад-2021". Читать дальше ->
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