Запуск производства оружия для Украины: Зеленский назвал страны

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина ведет переговоры о запуске оборонного производства для нашей страны за границей. С рядом европейских стран уже есть договоренности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами.

«Дания — номер один. Есть положительные договоренности с Норвегией, с Германией и после моей последней встречи в Канаде, наверное, с Британией. Есть сигнал от Литвы, они очень желают. Здесь еще важно, что мы говорим с частным сектором», — рассказал глава государства.

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Зеленский сообщил, что в этом году Украина нашла в ОПК 43 млрд долларов. В частности, это деньги, которые поступают в поддержку поддержки и финансирования украинского ОПК.

«На следующий год в принципе есть такой сигнал нашим партнерам, мы хотим попробовать выйти на 0,25% от ВВП той или иной страны партнера в поддержку безопасности, поддержку ОПК Украины. А это значит, в принципе, и поддержка европейцев», — объяснил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина является частью безопасности Европы. Поэтому украинская сторона хочет, чтобы на наш оборонно-промышленный комплекс, на внутреннее производство выделяли 0,25% от ВВП того или иного государства-партнера.

Напомним, Зеленский опроверг фейки о Patriot и рассказал о новом украинском оружии против «шахедов».

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