- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 590
- Время на прочтение
- 1 мин
Запуск российских дронов в Польшу был спланированным — вице-премьер
Польское правительство считает, что атака дронов на страну была спланирована Россией и предупредило о дезинформационной кампании со стороны РФ и Беларуси.
Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что запуск дронов в воздушное пространство его страны был спланированной акцией России.
Об этом сообщает Reuters.
Гавковский добавил, что в связи с этим инцидентом против Польши ведется дезинформационная кампания, которую организовали Россия и Беларусь.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя вторжение российских дронов, сказал, что, скорее всего, произошла «провокация большого масштаба», и что ситуация серьезная.
По данным аналитиков Defense Express, Россия готовила дроновую атаку на Польшу еще с июля 2025 года: оккупанты устанавливали на беспилотниках польские и литовские SIM-карты и 4G-модемы.
В свою очередь Минобороны России отрицает, что их дроны намеренно залетали в Польшу. В ведомстве заявили, что не имели намерений наносить удары по территории Польши, а максимальная дальность полета использованных дронов «не превышает 700 км».
К слову, по мнению советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, РФ намеренно атаковала дронами Польшу, чтобы протестировать «систему возможных ответов Запада» и масштабировать войну на территории Европы.