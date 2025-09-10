Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что запуск дронов в воздушное пространство его страны был спланированной акцией России.

Об этом сообщает Reuters.

Гавковский добавил, что в связи с этим инцидентом против Польши ведется дезинформационная кампания, которую организовали Россия и Беларусь.

Реклама

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя вторжение российских дронов, сказал, что, скорее всего, произошла «провокация большого масштаба», и что ситуация серьезная.

По данным аналитиков Defense Express, Россия готовила дроновую атаку на Польшу еще с июля 2025 года: оккупанты устанавливали на беспилотниках польские и литовские SIM-карты и 4G-модемы.

В свою очередь Минобороны России отрицает, что их дроны намеренно залетали в Польшу. В ведомстве заявили, что не имели намерений наносить удары по территории Польши, а максимальная дальность полета использованных дронов «не превышает 700 км».

К слову, по мнению советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, РФ намеренно атаковала дронами Польшу, чтобы протестировать «систему возможных ответов Запада» и масштабировать войну на территории Европы.