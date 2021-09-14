Зараженный коронавирусом Разумков рассказал, как во второй раз переносит болезнь

Зараженный коронавирусом Разумков рассказал, как во второй раз переносит болезнь

Разумков находится на самоизоляции из-за COVID-19, но продолжает работать.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, который после перенесенного в прошлом году коронавируса 10 сентября 2021 года сообщил о повторном заражении COVID-19, сейчас чувствует себя хорошо и работает дистанционно.

Об этом спикер парламента рассказал в эфире ток-шоу на ICTV, к которому присоединился по видеосвязи.

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"Я выполняю функции главы Верховной Рады, пока мне поручила это делать Верховная Рада Украины. Я действительно на самоизоляции пока вынужденной. Но все функционал, который с этим связанный, я могу выполнять, состояние здоровья позволяет. Я понимаю, что, видимо, кому-то хотелось бы примерить кресло главы Верховной Рады, но, к сожалению для них, я себя более чем хорошо чувствую", — заверил глава ВР.

Кроме того Разумков призвал украинцев вакцинироваться против коронавируса, чтобы уберечь себя от переноса болезни в тяжелой форме.

"Несмотря на вакцинацию, несмотря на антитела, мы все должны понимать, что это не гарантия того, что мы не заболеем, но точно следить за этим. Делать вакцины, смотреть, когда падает уровень антител, потому что это точно гарантия того, что COVID-19, даже повторный COVID-19 будет проходить в значительно более легкой форме, чем в первый раз. Всем советую относиться к этому серьезно с учетом того, что сегодня надвигается новый уровень пандемии", — добавил спикер.

Напомним, 11 ноября 2020 председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заболел коронавирусом. Это подтвердил положительный результат теста. Тогда также он находился на самоизоляции и работал в дистанционном режиме.

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