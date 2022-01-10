Зарплаты нардепов в Раде 2021 года: кто заработал больше всего, а кто — меньше всего

Зарплаты нардепов в Раде 2021 года: кто заработал больше всего, а кто — меньше всего

Меньше всего за прошлый год заработал Давид Арахамия.

Аппарат Верховной Рады сообщил о заработной плате народных депутатов 2021 года. Больше всего в прошлом году заработала нардепка от партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко – 582 783 гривны. Должностный оклад – 22 700 гривен.

Об этом говорится в информационном запросе 24 канала.

Согласно запросу, наименьшую зарплату в течение 2021 получил председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия — 410 300 гривен. Должностной оклад — 22 700 гривен.

Сколько заработали другие народные депутаты:

Антон Герасимов ("ЕС") – 540 867 гривен. Должностный оклад – 22 700 гривен.

Виктор Медведчук ("Оппозиционная платформа – при жизни) – 445 869 гривен. Должностной оклад – 22 700 гривен.

Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок") – 465 579 гривен. Должностный оклад – 23 381 гривна.

Юлия Тимошенко ("Батькивщина") – 486 593 гривен. Должностный оклад – 23 835 гривен.

Елена Шуляк ("Слуга народа") – 546058 гривен. Должностный оклад – 23381 гривна.

Александра Устинова ("Голос") – 504 352 гривен. Должностный оклад – 22700 гривен.

Юрий Бойко ("Оппозиционная платформа – при жизни") – 485 425 гривен. Должностный оклад – 22700 гривен.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал приоритеты власти на 2022 год.

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