Зарплаты украинских министров: кто получает больше всего

В 2024 году заработные платы украинских министров существенно отличались в зависимости от должности и дополнительных выплат.

Среди министров, которые по состоянию на 26 марта опубликовали свои декларации, больше всего в прошлом году зарабатывал глава МВД Игорь Клименко. Его ежемесячная зарплата составляла 130 тысяч грн и с 2023 года выросла на 23,98%.

Об этом пишет издание OBOZ.ua со ссылкой на данные деклараций за 2024 год.

На втором месте среди министров, показавших свои зарплаты, оказался глава Минздрава Виктор Ляшко. В 2024 году он ежемесячно зарабатывал 128 тысяч грн. В то же время за год его зарплата выросла на 27,41% (самый существенный рост).

На третьем месте оказался Олег Нимчинов, министр Кабинета министров. Он в 2024 году в среднем зарабатывал 103 тысячи гривен. Его зарплата выросла на 14,66%.

Андрей Сибига, министр иностранных дел, в 2024-м имел среднюю зарплату в размере 101,9 тысячи грн. С января по апрель 2024-го он получал зарплату как заместитель руководителя Офиса президента, с апреля по сентябрь — был первым заместителем министра внешних дел, а уже с сентября прошлого года Андрей Сибига возглавляет МИД.

Другие министры, уже успевшие заполнить декларации, в прошлом году в среднем получали менее 100 тысяч грн. Все декларации чиновники должны опубликовать до 1 апреля 2025 года (за 2025 год).

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, какую зарплату получает. Больше об этом читайте в новости.

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