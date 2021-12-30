Зарплаты военным и проверка поставок оружия и продовольствия: Данилов о предложениях Зеленского на СНБО

Зарплаты военным и проверка поставок оружия и продовольствия: Данилов о предложениях Зеленского на СНБО

На заседании СНБО говорилось также об обеспечении жильем военнослужащих и ветеранов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания СНБО 30 декабря предложил уже через месяц решить вопрос относительно выравнивания зарплат для военных и обеспечения их жильем.

Об этом на брифинге сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Президент поручил СНБО решить вопрос о выравнивании зарплат военнослужащим.

"Речь шла также об обеспечении жильем военнослужащих и ветеранов. Контроль по этому вопросу возлагается на министра обороны Резникова", — сказал Данилов.

Также Данилов сообщил, что СНБО рассмотрел предложение Зеленского по синхронизации тех санкций, которые применяются к гражданам Украины, с международными партнерами.

"Еще один вопрос, который был проголосован и принят, это — по созданию Кабмином комиссии по проверке поставок вооружения и продуктов питания для ВСУ в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. То есть за все 5 лет выяснить, какие были поставки в нашу армию", — сказал Данилов.

На последнем заседании Совета нацбезопасности и обороны говорили о состоянии Вооруженных сил | Новости Украины

Читайте также: