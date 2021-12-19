Защищаться мы будем сами, но помогите нам: Резников высказался, что Украине необходимо наступательное оружие

Защищаться мы будем сами, но помогите нам: Резников высказался, что Украине необходимо наступательное оружие

В связи с реальной угрозой полномасштабного наступления России, Украина нуждается в помощи партнеров в виде вооружения.

Киев нуждается в помощи Запада в виде не только оборонительного вооружения, но и наступательного.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, - информирует Минобороны Украины.

Резников после встречи министром обороны Королевства Дании Трине Брамсен заматил, что в связи с реальной угрозой полномасштабного наступления России, Украина нуждается в помощи партнеров в виде вооружения.

"Какая конкретная помощь желательна от наших партнеров из Дании? Цивилизованный мир тех 7,5 лет очень часто выражал очередную обеспокоенность и беспокойство. В 30-х годах такое уже было, когда Лига Наций выражала обеспокоенность по поводу агрессивных действий Гитлера. Мы все знаем, какой трагедией для мира это завершилось. Прекратила свое существование Лига Наций и была развязана кровавая Вторая мировая война. Поэтому очередная обеспокоенность не работает по Кремлю. Кремль открыто объявил ультиматум странам НАТО", – говорится в сообщении.

Он подчеркнул, если будет реальная помощь вооружениям, технологиями для Украины это остановит агрессора и он не пойдет в наступление.

Резников уточнил, что имеет в виду не только защитное, но и наступательное вооружение. "Потому что в Кремле живут очень прагматические люди, очень хорошо считают деньги. Если они будут понимать, что цена этого наступления, агрессии для них будет непомерной, они на него не отважатся", – добавил министр обороны.

"Защищаться мы будем сами, но помогите нам. Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот. Все эти нужды мы называем публично, не скрываем, и тогда агрессор дальше не пойдет", – резюмировал Резников.

Напомним, спутниковые снимки зафиксировали перемещение российских войск у границ Украины на протяжении 9-14 декабря.

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