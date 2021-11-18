Защита госграницы: в Польше ужесточили закон о пребывании в приграничной зоне

В обоснованных случаях начальник пограничного залога сможет предоставить разрешение на пребывание в запрещенной зоне другим людям
Сейм Польши принял изменения в закон о защите государственной границы, благодаря которому глава МВД сможет вводить запрет на пребывание в приграничной зоне.
Об этом пишет Укринформ.
За принятие изменений в действующий закон голосовали 245 депутатов в основном провластных партий, 176 было против, а 25 воздержались.
Согласно изменениям глава МВД Польши после консультаций с главой Пограничной службы страны отныне сможет своим распоряжением вводить запрет на пребывание в приграничной зоне с целью обеспечения безопасности страны. Запрет не будет касаться проживающих или работающих там экстренных служб, а также участников религиозных культов.
Законом предусматривается, что в обоснованных случаях начальник пограничного залога сможет предоставлять разрешение на пребывание в запрещенной зоне другим людям, в частности представителям СМИ.
Закон отменяет возрастные ограничения на службу в Пограничной службе Польши, а также дает пограничникам разрешение на применение средств непосредственного принуждения, в частности перечного газа. До сих пор применять перечный газ в служебных целях в Польше могли только полицейские.
Напомним, ранее сообщалось, мигранты покидают палаточный городок на границе с Польшей. Польская пограничная служба обнародовала видео, на котором сотни беженцев в сопровождении белорусских мигрантов уходят в неизвестном направлении.
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