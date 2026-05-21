Защита Игоря Миронюка заявила об открытии дела в ЕСПЧ

Об этом заявил адвокат стороны защиты Александр Готин после получения официального письма Секретариата Суда от 20 мая 2026 года.

Речь идет о деле Myronyuk v. Украина, которой присвоен номер 7976/26. Как отметил адвокат, представление было осуществлено 11 февраля 2026 года.

Напомним, в ноябре прошлого года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 126 млн грн залога для Игоря Миронюка в рамках операции "Мидас". В мае этого года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не удовлетворила жалобу прокурора и оставила размер залога подозреваемому по делу "Мидас" Игорю Миронюку по-прежнему 112 млн грн.

По словам Александра Готина, в заявлении в ЕСПЧ говорится о нарушении права на свободу и личную неприкосновенность, в частности, из-за определения непропорционально высокого залога и длительного содержания человека в СИЗО без приговора суда.

"Мы считаем, что размер залога был определен таким образом, чтобы фактически сделать невозможным выход человека из-под стражи. Это противоречит практике ЕСПЧ, которая прямо говорит о соизмеримости меры пресечения и недопустимости скрытого безальтернативного ареста из-за заведомо неподъемного залога", — заявил адвокат.

Он также подчеркнул, что сам факт регистрации дела и его принятие к дальнейшему рассмотрению является важным сигналом.

"Европейский суд очень часто отказывает в рассмотрении дел еще на стадии первичной проверки, без регистрации и без присвоения номера. Если дело получило номер и Суд открыл досье, это означает, что доводы жалобы заслуживают внимания. По нашему мнению, это свидетельствует о наличии серьезной перспективы положительного решения для подзащитного", - отметил защитник.

По его словам, практика Европейского суда по правам человека демонстрирует, что вопросы необоснованно высоких залогов и длительного содержания под стражей без достаточной аргументации не раз становились основанием для решений против государств.

Согласно годовому отчету Европейского суда по правам человека за 2025 год, в 160 из 164 решений по Украине Суд установил нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Таким образом, более 97% решений по делам против Украины были приняты в пользу заявителей, которые обращались в ЕСПЧ с жалобами на нарушение права на справедливый суд, незаконное содержание под стражей, непропорциональные меры пресечения и другие нарушения прав человека.

