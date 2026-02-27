Защита от России: Федоров назвал приоритетную задачу

Михаил Федоров / © Associated Press

Реклама

Защитить небо и гражданских от воздушных атак, а также усиление ПВО — это главная задача Минобороны.

Об этом глава Минобороны Михаил Федоров сказал на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Министерства обороны.

«Нашим главным фокусом в первый месяц стало ПВО. Как быстрая реакция на интенсивные обстрелы россиян нашей задачей было усилить систему ПВО. Для этого мы ввели систему After Action Review. Каждый раз после масштабной атаки собирали команды Минобороны и Воздушных сил, чтобы проанализировать атаку: где расположены перехватчики, где сбивают „Шахеды“, какие траектории баллистики, как работает „малая“ ПВО, какие последствия каждой атаки», — пояснил он.

Реклама

Федоров отметил, что уже введена электронная система, которая достаточно эффективно анализирует все атаки.

«Президент ежедневно проводит селектор, где обсуждают результаты анализа эффективности ПВО и восстановления энергетики», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Украина получит истребители и ракеты для ПВО в рамках новой военной помощи от Франции. Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что страна в ближайшее время рассчитывает на поставку дополнительных самолетов Mirage 2000-5, которые значительно улучшат ее возможности в воздухе.

Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что в условиях беспрецедентных обстрелов со стороны РФ Украины требуются гораздо большие запасы оборудования и ПВО.