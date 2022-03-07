"Защита Украины защищает мир от голода": в МИД предупредили об угрозе блокирования Россией портов

"Защита Украины защищает мир от голода": в МИД предупредили об угрозе блокирования Россией портов

60% сельскохозяйственной продукции страны экспортируется через морские порты.

В МИД Украины заявили, что закрытие российскими военными портов и моря чревато для мировой цепочки поставок продовольствия, ведь более половины сельскохозяйственной продукции государства экспортируется морем.

Об этом говорится в сообщении министерства 7 марта.

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"60% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется через морские порты. Закрытие российской армией портов и моря угрожает мировой цепочке поставок продовольствия. Защита Украины также защищает мир от голода", – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

60% of # Ukraine 's agricultural products are exported through seaports.



closure of ports and the sea by Russian army threatens the global supply chain of food.



Defending Ukraine also protects the world from hunger and famine. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/3B42lydh0O — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 7 марта 2022

Напомним, ранее украинский МИД призвал государства-партнеры осудить пиратскую деятельность ВМФ России в Черном море и надлежащим образом отреагировать, чтобы прекратить морской разбой.

27 февраля Турция приняла положение конвенции Монтре и закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.

Потери России по состоянию на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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