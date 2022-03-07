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"Защита Украины защищает мир от голода": в МИД предупредили об угрозе блокирования Россией портов

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"Защита Украины защищает мир от голода": в МИД предупредили об угрозе блокирования Россией портов

УНИАН

60% сельскохозяйственной продукции страны экспортируется через морские порты.

В МИД Украины заявили, что закрытие российскими военными портов и моря чревато для мировой цепочки поставок продовольствия, ведь более половины сельскохозяйственной продукции государства экспортируется морем.

Об этом говорится в сообщении министерства 7 марта.

"60% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется через морские порты. Закрытие российской армией портов и моря угрожает мировой цепочке поставок продовольствия. Защита Украины также защищает мир от голода", – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Напомним, ранее украинский МИД призвал государства-партнеры осудить пиратскую деятельность ВМФ России в Черном море и надлежащим образом отреагировать, чтобы прекратить морской разбой.

27 февраля Турция приняла положение конвенции Монтре и закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.

Потери России по состоянию на 7 марта 2022 года / © ТСН.ua
Потери России по состоянию на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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