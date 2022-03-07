"Защита Украины защищает мир от голода": в МИД предупредили об угрозе блокирования Россией портов

60% сельскохозяйственной продукции страны экспортируется через морские порты.
В МИД Украины заявили, что закрытие российскими военными портов и моря чревато для мировой цепочки поставок продовольствия, ведь более половины сельскохозяйственной продукции государства экспортируется морем.
Об этом говорится в сообщении министерства 7 марта.
"60% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется через морские порты. Закрытие российской армией портов и моря угрожает мировой цепочке поставок продовольствия. Защита Украины также защищает мир от голода", – говорится в сообщении дипломатического ведомства.
60% of # Ukraine 's agricultural products are exported through seaports.— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 7 марта 2022
closure of ports and the sea by Russian army threatens the global supply chain of food.
Defending Ukraine also protects the world from hunger and famine. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/3B42lydh0O
Напомним, ранее украинский МИД призвал государства-партнеры осудить пиратскую деятельность ВМФ России в Черном море и надлежащим образом отреагировать, чтобы прекратить морской разбой.
27 февраля Турция приняла положение конвенции Монтре и закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.
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