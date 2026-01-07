Защитит ли Европа Украину в случае нового нападения РФ - ответ Зеленского

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский признался, что у него нет простого и однозначного ответа на вопрос, готовы ли европейские партнеры реально защитить Украину в случае повторной агрессии России.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос издания журналистам о роли Франции, Германии и Великобритании в рамках так называемой "коалиции желающих".

"Очень сложный вопрос, на который очень хочется, особенно мне, получить очень простой ответ - да, если будет снова агрессия, все партнеры ответят россиянам", - отметил Зеленский.

По его словам, именно такой вопрос он регулярно задает международным партнерам, однако пока четкого и однозначного ответа не услышал.

"Я пока четкого, ясного ответа не получил. Я вижу, знаете, как говорится, the will, политическую волю, и что партнеры готовы", - сказал президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что политической воли недостаточно без формализованных и юридически закрепленных гарантий безопасности.

"Партнеры готовы дать нам сильные гарантии безопасности. Но пока у нас не будет таких гарантий безопасности, юридических, поддержанных парламентами, поддержанных Конгрессом Соединенных Штатов, нельзя ответить на этот вопрос", - пояснил он.

Даже при наличии международных гарантий Украина, по словам главы государства, должна, прежде всего, рассчитывать на собственные силы.

"И даже если они будут, все равно мы должны рассчитывать, прежде всего, на свои силы, на свои Вооруженные силы Украины", - подчеркнул Зеленский.

Президент особо подчеркнул, что ключевой гарантией безопасности для Украины остается собственная армия.

"Именно поэтому гарантия номер один – это наша армия, сильная армия, укомплектованная армия, 800 тысяч с нормальным оружием. Все, что нам нужно, все это выписано. И это не только желание, это наше видение", – резюмировал он.

Кроме того, Зеленский ответил, может ли Украина рассчитывать на "ядерный зонтик".