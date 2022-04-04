"Защитникам Украины в первую очередь нужны три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие" — Дуда

"Защитникам Украины в первую очередь нужны три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие" — Дуда

"Преступников надо назвать преступниками, привлечь их к ответственности и осудить", — считает Дуда.

Ужасные фотографии погибших из украинской Бучи свидетельствуют, что не нужно искать компромисс с агрессором любой ценой, но в то же время Украине сейчас нужно много оружия.

Об этом подчеркнул президент Польши Анджей Дуда в сообщении Twitter.

Criminals должны быть названы criminals, brought to justice and sentenced. Pictures from #Bucha disprove the belief that we have seek a compromise at any cost. В действительности, Defenders of Ukraine требуют три things above all: weapons, weapons and more weapons. #StandWithUkraine — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 3 апреля 2022

“Преступников надо назвать преступниками, привлечь их к ответственности и осудить. Фото из Бучи доказывают ошибочность убеждения, что нужно искать компромисс любой ценой. На самом деле защитникам Украины, прежде всего, нужны три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие”,- написал Дуда.

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Добавим, что 5 апреля состоится заседание Совбеза ООН, где будет рассмотрен вопрос убийств в Буче.

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов, когда наконец-то украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — кафиры устроили геноцид на территории Украины.

Зеленский сообщил, что в Украине немедленно будет создан специальный механизм правосудия для расследования и судебного разбирательства каждого зверского преступления оккупантов.

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